Citroën Basalt: il SUV coupé ha fatto ufficialmente il suo debutto

Citroën Basalt, il primo SUV Coupé del marchio in America Latina, ha fatto finalmente il suo debutto ufficiale. Frutto dell’unione di design, spazio, comfort e attenzione totale ai suoi occupanti, arriva a rivoluzionare il mercato come il modello più accessibile del suo segmento in Brasile. La Citroën Basalt debutta nei negozi in tre versioni a partire da R$ 89.990.

Citroën Basalt riunisce praticamente tutti gli elementi che erano stati anticipati dal concept Vision

“Questo posizionamento estremamente competitivo dimostra l’importanza che Citroën attribuisce all’accessibilità dei suoi prodotti, democratizzando la mobilità con uno stile e un comfort che fino ad ora erano disponibili solo nei modelli superiori. Con Basalt, abbiamo concluso in bellezza il progetto C-Cubed, un’iniziativa innovativa che ha permesso ai nostri clienti di avere a portata di mano veicoli che si distinguono sotto diversi aspetti, con la forza dello sviluppo e dell’esperienza di Stellantis nella regione”, afferma Felipe Daemon, vicepresidente Citroën per il Sud America.

La Citroën Basalt riunisce praticamente tutti gli elementi che erano stati anticipati dal concept Vision, tra cui un design unico, proporzioni eleganti e molta robustezza trasmessa da linee forti sparse su tutta la carrozzeria. Questo set prodotto presso lo Stellantis Automotive Complex di Porto Real (RJ) con l’80% di integrazione locale, racchiude una struttura moderna, preparata per offrire il meglio nel suo segmento.

La gamma sarà composta da tre versioni: Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200, che saranno integrate dall’esclusiva serie di lancio speciale First Edition. In tutte, la Basalt avrà di serie un pacchetto di equipaggiamenti competitivo, oltre a diverse caratteristiche nel suo segmento. A cominciare, ovviamente, da una caratteristica unica: il suo design.

Citroën Basalt, grazie ad uno sviluppo intelligente in linea con l’area del design fin dai primi schizzi del primo SUV Coupé del Marchio nella regione dispone di una carrozzeria elegante, dotata di acciai ad alta resistenza e di ampio spazio interno. Il suo passo di 2,64 m ha permesso di creare uno stile proporzionale, che unisce perfettamente anteriore e posteriore con sbalzi corti, un concetto che conferisce leggerezza al design favorendo ampi angoli di entrata e di uscita.

Nel modello nessuna curva o linea ha una sola funzione. Le pieghe sui paraurti, sulle fiancate e sul tetto trasmettono solidità fornendo allo stesso tempo ancora più resistenza ai pezzi, mentre gli eleganti rilievi nella parte posteriore del tetto ottimizzano l’aerodinamica e favoriscono il posizionamento delle articolazioni del bagagliaio. Il risultato è un’ampia apertura del cofano senza perdita di spazio per la testa per chi siede sul sedile posteriore.

La scelta di colori speciali è presente nelle opzioni a disposizione del cliente, a cominciare dal Blu Cosmo. Questa tonalità di blu fa il suo debutto sulla gamma Citroën in Brasile ed è un’esclusiva della Basalt. Completa un catalogo che include il rosso Rouge Ruby, il Prata Artense, il Grigio Grafito, il nero Perla Nera e il Bianco Banquise, con l’aggiunta speciale del tono Pearlescent White Nacré, esclusivo di Basalt First Edition. Nella versione Shine è disponibile anche il tetto bicolore nel colore Perla Nera.

Tutta questa attenzione all’estetica continua negli interni, pensati per ospitare fino a cinque adulti con il massimo comfort. Il pannello adotta un’ampia fascia bicolore nella tonalità Solar Bronze, integrando visivamente lo schermo digitale a colori da 7” con il già consolidato e riconosciuto centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25 pollici con Android Auto e Apple Carplay e sei altoparlanti. Appena sotto, il climatizzatore digitale automatico consente agli occupanti di scegliere la temperatura più adatta alle loro esigenze con il semplice tocco di un pulsante.

La vivibilità unica della Citroën Basalt continua in piccoli dettagli, come il bracciolo del conducente di serie in tutte le versioni, compresi gli esclusivi poggiatesta laterali posteriori con alette. Qui, l’attenzione totale di Citroën all’accessibilità è letterale, grazie all’ampio angolo di apertura delle porte posteriori e al design intelligente del montante C.

Da più di 105 anni, Citroën mette al primo posto il comfort dei suoi clienti, sintetizzato nel concetto del “Tappeto Volante”. Questo termine riassume il piacere di viaggiare a bordo di un modello della Marca, con il totale isolamento degli occupanti di una Citroën dall’ambiente esterno. In Basalt questa non fa eccezione, favorita da tutta la conoscenza che Stellantis ha degli scenari difficili che i suoi clienti devono affrontare in tutto il Sud America.

Le sospensioni della Basalt sono state progettate per offrire il massimo comfort senza alcun tipo di compromesso. Con questo può circolare sulle strade e sulle strade più diverse senza perdere in robustezza ed efficienza. I pneumatici da 205/65 offrono sempre la massima aderenza, mentre i cerchi in lega da 16 pollici su tutte le versioni aggiungono ancora più design al pacchetto.

Progettare un’auto concentrandosi sui suoi occupanti significa offrire comfort in ogni momento. Ecco perché la Basalt adotta lo sterzo elettroassistito appositamente progettato per lei, oltre all’aria condizionata predisposta per il clima intenso del Sud America, capace di raffreddare o riscaldare rapidamente l’abitacolo.

La comodità sta anche nell’avere una lunga lista di dotazioni di serie in tutte le versioni, che comprende specchietti retrovisori, alzacristalli e serrature elettriche, telecamera per la retromarcia, monitoraggio intelligente della pressione dei pneumatici, cruscotto digitale a colori, allarme con coltello tascabile a comando chiave, airbag laterali, fari con DRL a LED, cerchi in lega da 16” e assistente partenza in salita (anche per manovre di retromarcia).

L’abitacolo sviluppato con attenzione totale al comfort degli occupanti prevede ampio spazio interno per la testa, le gambe e le spalle di tutti, compresi i passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori (che avranno anche la possibilità di due porte USB dedicate posizionate tra i sedili anteriori). La comodità è poter viaggiare senza preoccuparsi dei bagagli, grazie ad un capiente bagagliaio da 490 litri (norma VDA) e al portellone completamente apribile. Efficienza significa poter ampliare ancora di più il vano, grazie al sistema di abbattimento dello schienale posteriore.

Sotto il cofano, due opzioni di propulsione pensate per il miglior utilizzo di ogni cliente. Il motore 1.0 Firefly è conosciuto in tutta la regione grazie alla sua efficienza e robustezza comprovata da milioni di chilometri percorsi a bordo di diversi prodotti Stellantis. Nella Basalt, è associato ad un cambio manuale a cinque marce e consente ottimi consumi fino a 14,6 km/l con benzina su strada (ciclo Inmetro/PBEV), consentendo un’autonomia di oltre 680 km con un solo pieno.

Anche l’altrettanto rinomato motore Turbo 200 non ha bisogno di presentazioni. Il pacchetto fino a 130 CV è il più potente del segmento e, combinato con il cambio automatico CVT a sette velocità e tre modalità di guida, conferisce alla Basalt ancora più dinamismo. Il motore Turbo 200 è l’unico nella sua categoria dotato dell’esclusivo sistema Multiair III, che consente la regolazione costante del tempo di apertura e dell’ampiezza delle valvole di aspirazione in modo automatico. Per il conducente, ciò si traduce in prestazioni ancora maggiori con grande efficienza.

Come ogni Citroën, anche la Basalt dispone di un’ampia gamma di accessori originali Mopar, per rendere il modello ancora più esclusivo per ogni cliente, senza perdere la garanzia. Sono più di 30 gli articoli disponibili, tra cui caricabatterie a induzione, illuminazione ambientale, pedali sportivi e molto altro. Tutti gli accessori Mopar possono essere acquistati e installati direttamente presso le concessionarie, al momento dell’acquisto o in qualsiasi occasione il cliente desideri.