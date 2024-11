Nuova Alfa Romeo Stelvio: scudetto chiuso e targa centrale sono sicure

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità prevista per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto è atteso nella prima metà del 2025. Molto probabilmente ad aprile se saranno confermate le ultime indiscrezioni trapelate da fonti affidabili. Ovviamente ogni giorno che passa in mancanza di immagini o notizie certe, cresce la curiosità di sapere come sarà la seconda generazione del SUV di segmento D che per via delle sue caratteristiche è destinato ad avere un ruolo centrale nella futura gamma della casa automobilistica del Biscione che come vi abbiamo scritto in moltissime occasioni punterà a diventare il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis.

Scudetto chiuso, fari stretti e targa centrale sono praticamente certi per la nuova Alfa Romeo Stelvio

Della nuova Alfa Romeo Stelvio sappiamo che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino sito a Piedimonte San Germano su piattaforma STLA Large essendo la prima vettura europea del gruppo automobilistico ad utilizzare la nuova architettura che in America è già usata dalla recente Dodge Charger Daytona. Esteticamente parlando chi ha visto la vettura sostiene che sarà davvero bella e piacerà anche ai fan del Biscione più esigenti. Si parla di linee aerodinamiche e sportive quasi da SUV coupé. Quello che però sembra essere quasi certo è che il nuovo modello avrà anche alcuni elementi di design visti nel recente Alfa Romeo Junior.

Come anticipato nei mesi scorsi dallo stesso capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos anche la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà dotata di scudetto chiuso, fari stretti e targa centrale. Si tratta di caratteristiche che non sono state apprezzate proprio da tutti i fan della casa milanese con qualcuno che sperava di non vederne nei futuri modelli del Biscione ma a quanto pare le cose andranno diversamente.

Vedremo dunque da qui alla data di debutto cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello che di sicuro farà parlare di se e non poco nel mondo dei motori essendo un modello fondamentale per il successo commerciale della casa milanese a livello globale.