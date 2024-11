Alfa Romeo Stelvio 2025: ancora ipotesi dal web a pochi mesi dal debutto

Solo pochi mesi ormai ci separano dal debutto di Alfa Romeo Stelvio 2025, seconda generazione del SUV del Biscione, che vedremo nel corso del 2025, molto probabilmente entro la metà del prossimo anno. Di questa auto sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large, sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino e in gamma avrà versioni elettriche al 100 per cento ma anche qualche ibrido.

Si avvicina sempre più il debutto di Alfa Romeo Stelvio 2025: ecco come potrebbe essere

Sappiamo anche che Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà un modello molto importante per la casa automobilistica milanese che ambisce a diventare il vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis. Quello che ancora non conosciamo bene è lo stile del futuro modello del Biscione che dovrebbe avere uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale secondo quanto dichiarato da chi ha visto in anteprima le immagini del nuovo SUV e dagli stessi dirigenti di Alfa Romeo con in testa l’ex CEO Jean Philippe Imparato che di recente ha detto addio lasciando il suo posto a Santo Ficili.

A proposito di quello che potrebbe essere lo stile della futura Alfa Romeo Stelvio 2025, nelle scorse ore il celebre creatore digitale Alessandro Masera ha condiviso altri render dove immagina il modello. Già nei giorni scorsi il designer automobilistico aveva mostrato le sue ipotesi ma adesso ha deciso di aggiornarle mostrando come secondo lui saranno la parte anteriore e quella posteriore dell’atteso SUV di segmento D.

Masera ha detto che la parte posteriore che probabilmente è la più divisiva, è quella più vicina alla realtà. Anzi ha specificato che sarà proprio così lasciando intendere di aver avuto conferma in anteprima. Quanto alla parte posteriore l’autore di questa creazione digitale ha detto di aver dato spazio alla sua inventiva ispirandosi in parte anche al recente Alfa Romeo Junior. Se sarà così lo scopriremo a breve. Si vocifera infatti che le prime immagini senza veli del nuovo modello possano trapelare nei primi mesi del 2025.