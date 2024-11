Alfa Romeo migliora la vita dei clienti di Junior elettrica e Tonale PHEV in UK

Alfa Romeo in UK ha deciso di arricchire l’esperienza di possesso di Junior Elettrica e Tonale PHEV con una gamma di offerte esclusive che comprendono finanziamento, assistenza e ricarica. I clienti Junior Elettrica possono beneficiare di un piano di assistenza di tre anni/30.000 miglia per sole £ 99 equivalenti a poco più di 118 euro, offrendo totale tranquillità per tutta la manutenzione programmata presso un’officina Alfa Romeo approvata. Inoltre, i clienti che effettuano un ordine per Junior Elettrica Speciale prima della fine del 2024 possono beneficiare di un PCP APR 0% con un deposito minimo del 20%, offrendo ai conducenti un percorso accessibile per possedere la prima Alfa Romeo completamente elettrica con una rata mensile da £ 292 al mese pari a circa 350 euro.

I clienti di Alfa Romeo Tonale PHEV e Junior Elettrica possono anche scegliere un caricabatterie domestico Ohme ePOD o Home Pro (tethered) EV omaggio con installazione standard, del valore fino a £ 999 (IVA inclusa). Questa offerta è gestita da Octopus Energy ed è disponibile per l’installazione solo presso proprietà residenziali per tutti gli ordini effettuati prima del 6 gennaio 2025.

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale è un’auto elettrica compatta e sportiva con un design tipicamente italiano. Capace di un’autonomia di oltre 410 km (WLTP), offre tutto lo stile distintivo e le dinamiche di guida attese da un’Alfa Romeo e può caricarsi dal 20 al 100% in meno di 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 100 kW.

Le caratteristiche standard del modello di Alfa Romeo includono cerchi in lega da 18 pollici, fari e fanali posteriori a LED, tergicristalli con sensore pioggia, sensori di parcheggio posteriori e un sistema di illuminazione ambientale a otto colori. All’interno, c’è un display da 10,25 pollici incentrato sul conducente con Apple CarPlay e Android Auto, insieme a sistemi di sicurezza avanzati come l’Adaptive Cruise Control.

Junior è disponibile anche nella versione top di gamma Veloce. I modelli Veloce sono dotati di motore elettrico da 280 CV, differenziale autobloccante e dinamiche più sportive. Junior Veloce è l’incarnazione del DNA Alfa Romeo e della sportività italiana.