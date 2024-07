Corsa Electric nominata “Best Electric Small Car” ​​dalla rivista Diesel&EcoCar

Corsa Electric è stata nominata “Migliore piccola auto elettrica” ​​dalla rivista Diesel&EcoCar Magazine nell’ambito dei premi EcoCar Electrified Top 50 del 2024. Giunti ormai al terzo anno, i premi EcoCar Electrified Top 50 celebrano le migliori nuove auto elettriche, ibride, ibride plug-in e veicoli a celle a combustibile a idrogeno disponibili oggi. I giudici hanno elogiato la citycar elettrica del brand di Stellantis per la scelta di efficienti propulsori elettrici e il rapporto qualità-prezzo, come uno dei veicoli elettrici più accessibili del Regno Unito.

Ian Robertson, direttore della rivista Diesel&EcoCar Magazine, ha affermato: “La Corsa è la nostra migliore piccola auto elettrica per il 2024, perché non solo è stata migliorata da un lifting che ha inaugurato un nuovo look, ma ha anche ottenuto un set di chicche Stellantis aggiornato. Ciò include un nuovo motore elettrico da 154 CV e una batteria da 51 kWh, che aumenta l’autonomia a 248 miglia. Per coloro che sono soddisfatti di un’autonomia di 221 miglia, la Corsa Electric è offerta in una YES Edition con un prezzo conveniente di £ 26.895 (e convenienti offerte di finanziamento) che la rende uno dei veicoli elettrici più facilmente reperibili in vendita nel Regno Unito oggi. Ma questo non è un modello base spogliato, è pieno zeppo di equipaggiamento e un fantastico rapporto qualità-prezzo”.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “La Corsa Electric è la supermini elettrica preferita nel Regno Unito, in cima alle classifiche di vendita nel 2023 e nell’anno in corso. Con il lancio della nuova YES Edition, la Corsa Electric offre ora un valore migliore che mai, con un costo mensile inferiore rispetto al modello a benzina equivalente, aiutando una parte maggiore della Gran Bretagna a passare all’elettrico”.

La Corsa Electric YES Edition ha un prezzo di £ 26.895, abbassando il prezzo di ingresso alla gamma Corsa Electric di £ 5.550. Grazie all’innovativa offerta PCP quinquennale di Vauxhall, la YES Edition è disponibile a partire da sole £ 251 al mese – £ 23 al mese in meno rispetto alla variante a benzina equivalente.

La Corsa Electric YES Edition è dotata di un motore elettrico da 136 CV e di una batteria da 50 kWh che offre un’autonomia fino a 221 miglia (WLTP) e può essere ricaricata dallo 0 all’80% in soli 30 minuti da un caricabatterie rapido da 100 kW. La YES Edition presenta uno stile accattivante della versione GS, con un tetto nero a contrasto e una scelta di colori di vernice, tra cui l’esclusivo Record Red, il tutto senza costi aggiuntivi (con un risparmio fino a 700 £). All’interno, il conducente e il passeggero anteriore godono di sedili anteriori in stile sportivo con accenti rossi, mentre il distintivo YES Edition è esposto sul cruscotto.

I clienti possono anche scegliere la Corsa Electric Long Range, che è dotata di una batteria di ultima generazione da 51 kWh abbinata a un motore da 115 kW (156 CV) ed è disponibile negli allestimenti GS e Ultimate. Questa combinazione offre un mix avvincente di potenza ed efficienza, con 0-62 mph in 8,2 secondi e un’autonomia potenziale di 248 miglia (WLTP), rendendo il modello perfettamente adatto sia per i tragitti brevi che per quelli più lunghi.