Fiat Grande Panda vince il “Carwow Car of the Year Award 2025”

La nuova Fiat Grande Panda non è ancora stata lanciata in Germania. Ma il veicolo compatto italiano ha già vinto un premio: il “Carwow of the Year Award 2025” nella categoria “Car Anticipation”. Il membro della giuria Daniel Hohmeyer ha spiegato la decisione: “Fiat Grande Panda è la pioniera di una famiglia di modelli completamente nuova presso FIAT. Il look fresco e spigoloso e i fari dall’aspetto pixel sono promettenti. Quindi ci sono buone probabilità che continui l’era di successo dei panda”.

Carwow ha scelto la Fiat Grande Panda come vincitrice nella categoria “Car Anticipation”

La Fiat Grande Panda è la pioniera di una famiglia di modelli completamente nuova. Con una lunghezza di 3,99 metri può ospitare cinque persone. Il design della carrozzeria inconfondibilmente italiano riprende elementi di stile degli iconici modelli precedenti. Appare robusto e chiaramente strutturato. Al momento del lancio sul mercato in Germania, la nuova auto della casa torinese sarà offerta con trazione elettrica o ibrida.

“Siamo completamente d’accordo con la giuria del ‘Carwow of the Year Award 2025’: siamo molto entusiasti della nostra nuova auto. Si inaugura una nuova era per la FIAT. Con dimensioni compatte e spazio flessibile, la nuova Fiat Grande Panda è perfetta come veicolo familiare per la mobilità urbana contemporanea. Siamo orgogliosi di questo premio da Carwow. Desidero ringraziare la giuria per la fiducia che ha riposto in noi e per il suo entusiasmo per un modello che sta per essere lanciato sul mercato”, commenta Andreas Mayer, responsabile del marchio FIAT in Germania.

Con i “Carwow Car of the Year Awards 2025”, il portale Internet premia i migliori modelli di veicoli in dieci categorie e sceglie anche il marchio e l’innovazione dell’anno. A differenza di concorsi simili, i candidati non erano divisi in categorie in base alle dimensioni, al prezzo o alle prestazioni. Invece, la giuria di Carwow ha scelto, tra le altre, l’auto dei sogni, l’auto avventurosa o l’auto divertente da guidare. La nuova Fiat Grande Panda è stata nominata vincitrice tra i modelli di veicoli non ancora disponibili in Germania con il titolo “Auto-Anticipation”.