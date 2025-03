Peugeot ha recuperato quota di mercato in Francia a febbraio

A fine febbraio Peugeot ha registrato un recupero della sua quota di mercato in Francia, grazie anche all’adozione di nuove strategie anche a livello europeo. Sebbene questa tendenza sia incoraggiante, sarà necessario confermarla nei prossimi mesi per consolidare in modo duraturo il ritorno del marchio alla ribalta in Francia; ovvero il mercato di appartenenza del Costruttore del Leone.

Peugeot mostra quindi segnali di ripresa incoraggianti sebbene la ripresa rimanga moderata, l’erosione delle quote di mercato che ha caratterizzato l’intero 2024 sembra essersi arrestata. La rinnovata fiducia dei concessionari, il riposizionamento strategico dei suoi modelli elettrici e l’implementazione di nuovi modelli ibridi consentono a Peugeot di rimettersi in gioco. La nuova strategia proposta dalla Commissione Europea che ha il compito di allentare le sanzioni sugli standard in tema di CO2, dovrebbe

permettere a Stellantis l’opportunità di riposizionare l’ibrido. Questa flessibilità normativa favorirà un migliore equilibrio del volume delle vendite, rafforzando al contempo la competitività del gruppo rispetto ai nuovi costruttori di elettriche provenienti soprattutto dalla Cina.

Peugeot ha incrementato il suo valore di quota di mercato a febbraio in Francia

Di conseguenza a fine febbraio di quest’anno, Peugeot registra una quota di mercato pari al 16,8% nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in Francia, introducendo un aumento di 1,1 punti percentuali rispetto al mese di febbraio del 2024. Nel mercato delle autovetture, il costruttore francese vanta una quota del 15,8%, con un aumento di 0,2 punti percentuali. La performance è particolarmente marcata nel Segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV), dove Stellantis Pro One ha registrato una quota di mercato del 21,6% in Francia, ovvero un dato in forte crescita di 5,2 punti. In questa fase, Peugeot piazza quattro modelli nella Top 10 dei veicoli più venduti in Francia: la 208, la 2008, la 308 e la 3008.

Peugeot 308 2022 con il nuovo logo

Dopo questi primi due mesi del 2025, Peugeot registra una quota di mercato del 17,1% nel mercato delle autovetture e quello veicoli commerciali leggeri in Francia, con un aumento di 0,8 punti percentuali tornando ai livelli del 2022. Nel mercato delle autovetture, il marchio ha raggiunto il 16,3%, con un aumento di 0,2 punti percentuali. La performance è particolarmente degna di nota nel Segmento dei veicoli commerciali leggeri, dove Peugeot ha registrato una quota di mercato del 20,9% con un incremento del 3,9%. Peugeot è salita al primo posto anche nel mercato delle vendite a clienti aziendali, con una quota di mercato cumulativa pari al 23,7% nel Segmento cumulato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. Il marchio conferma il suo dinamismo posizionando ben sei modelli nella Top 10 dei veicoli più venduti su questo canale, sempre in Francia: 208, 2008, 308, 3008, Partner ed Expert.