Alfa Romeo Stelvio: richiamate alcune unità negli USA

Stellantis negli Stati Uniti ha avviato un richiamo per 204 esemplari di Alfa Romeo Stelvio del 2023, già sottoposti a interventi di riparazione nell’ambito del richiamo NHTSA 24V-512. Il problema riguarda informazioni errate sulle dimensioni degli pneumatici riportate sulla targhetta dedicata, rendendo i veicoli non conformi ai requisiti stabiliti dal Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) n. 110, relativo alla selezione di pneumatici e cerchi. Informazioni errate sugli pneumatici possono comportare l’installazione di pneumatici di dimensioni non corrette, aumentando il rischio di incidenti.

Il periodo in cui si sarebbe verificato il problema è iniziato il 3 settembre 2022, quando è stato prodotto il primo Alfa Romeo Stelvio con il rimedio non corretto applicato, ed è terminato l’8 maggio 2023, quando è stato prodotto l’ultimo veicolo con il rimedio non corretto applicato. I registri di produzione del veicolo e di rimedio di richiamo sono stati utilizzati per determinare il periodo sospetto.

I concessionari sostituiranno gratuitamente l’etichetta dello pneumatico di questi Alfa Romeo Stelvio. Le lettere di notifica al proprietario dovrebbero essere inviate per posta il 19 dicembre 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti di Fiat Chrysler Automobiles USA. Il numero di FCA US per questo richiamo è C3B. Il nuovo rimedio dovrà essere completato sui veicoli precedentemente riparati ai sensi del richiamo 24V-512.

Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori novità a proposito di questo richiamo che interessa poco più di 200 unità del celebre SUV di segmento D della casa automobilistica del Biscione prodotto nel 2023.