Nel 2025 e nel 2026 Alfa Romeo arricchirà la sua gamma con due auto particolarmente attese. Ci riferiamo ovviamente alle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. La prima ad arrivare sarà la nuova Stelvio che vedremo nel corso del 2025. A seguire nella primavera del 2026 sarà la volta della nuova Giulia. Di queste due auto sappiamo che nasceranno su piattaforma STLA Large che saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino e che saranno solo elettriche anche se in gamma avranno anche versioni EREV dotate di motore termico range extender con oltre 1000 km di autonomia.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno capaci di sfidare vetture del calibro di BMW iX3 o Audi A5 Sportback?

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia avranno uno stile abbastanza diverso dai modelli attuali. Si dice infatti che abbracceranno in parte il nuovo stile visto con Alfa Romeo Junior soprattutto per quanto riguarda la parte anteriore e quella posteriore. Inoltre rispetto ai due modelli attuali avranno carrozzerie ancora più sinuose e dinamiche. Si parla per entrambi ad esempio di coda tronca.

Quello che in tanti si domandano è se le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia saranno all’altezza delle rivali di BMW, Audi e Mercedes dato che nei piani di Stellantis la casa automobilistica del Biscione dovrebbe essere il suo unico brand premium globale. In parole povere ci si chiede se queste due auto saranno in grado di competere ad armi pari con modelli del calibro di BMW iX3 e Audi A5 Sportback tanto per fare due nomi a caso.

Ovviamente la speranza dei dirigenti di Alfa Romeo ed in primis del suo numero Jean Philippe Imparato è proprio questa. Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia infatti dovrebbero rappresentare il meglio di quello che il Biscione ha da offrire in termini di stile, prestazioni, potenza, piacere di guida, tecnologia e lusso. Si parla ad esempio di tempi di ricarica di appena 18 minuti e di potenze superiori ai mille cavalli per le versioni top di gamma Quadrifoglio. Quello che bisognerà vedere e se tutto questo basterà a dare serio filo da torcere alla concorrenza tedesca.