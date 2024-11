Nuova Jeep ibrida in arrivo nel 2025

Il prossimo anno Jeep introdurrà un nuovo SUV ibrido benzina-elettrico che prenderà il posto del modello compatto Cherokee. L’annuncio è stato dato dal CEO di Jeep, Antonio Filosa, durante il Los Angeles Auto Show, dove il CEO ha illustrato i piani futuri del marchio in risposta alle difficoltà di mercato. Stellantis, casa madre del brand, ha recentemente ridotto il personale con 1.100 licenziamenti e la chiusura di un turno nello stabilimento di Toledo in Ohio. L’ibrido sarà parte della rinnovata gamma Cherokee, uno dei cinque nuovi modelli previsti per il 2025, anno in cui la casa americana investirà 3,2 miliardi di dollari in nuovi prodotti.

“Il 2025 sarà un anno fondamentale per noi”, ha aggiunto Bob Broderdorf, CEO di Jeep North America. Broderdorf ha anche pubblicizzato il primo modello completamente elettrico della Jeep, la Wagoneer S compatta da 600 cavalli, che sarà in vendita all’inizio del prossimo anno come modello del 2025, con un prezzo stimato di partenza di 65.000 dollari.

Broderdorf ha sottolineato l’accessibilità economica del modello, tuttavia, poiché i concessionari Jeep si sono lamentati del costoso inventario depositato nei loro lotti. Le case automobilistiche come Jeep hanno sovvenzionato l’alto costo della ricerca e sviluppo dei veicoli elettrici realizzando SUV a benzina con margini più elevati. Broderdorf ha affermato che Wagoneer sarà il SUV di grandi dimensioni più conveniente, con un prezzo di partenza inferiore a $ 60.000, e che la Grand Cherokee è disponibile in due allestimenti sotto i $ 40.000 e la subcompatta Compass in due allestimenti sotto i $ 30.000.