Jeep Wagoneer S e Ram 1500 Ramcharger sono i veicoli più attesi del 2025 secondo Newsweek

La nuovissima Jeep Wagoneer S e il Ram 1500 Ramcharger hanno ricevuto il premio inaugurale America’s Most Atcipated New Vehicles di Newsweek per il 2025, segnando un traguardo significativo per entrambi i marchi americani che fanno parte del gruppo Stellantis.

Newsweek ha inserito Jeep Wagoneer S e Ram 1500 Ramcharger nella lista dei veicoli più attesi del 2025

Il programma di premi di Newsweek celebra 25 veicoli nuovi sul mercato, riprogettati, rinnovati o dotati di nuovi propulsori, senza modelli di riporto dell’anno precedente. I vincitori del premio rappresentano un mix eterogeneo di auto, camion e SUV e presentano una varietà di propulsori, tra cui modelli a benzina, ibridi, ibridi plug-in e modelli elettrici a batteria.

La nuovissima Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 completamente elettrica è offerta esclusivamente come BEV con un’autonomia di oltre 600 km con una singola carica, erogando 600 cavalli e 617 lb.-ft. di coppia immediata e un tempo di accelerazione fulmineo da 0 a 100 km orari di 3,4 secondi.

La tecnologia del veicolo elettrico a batteria del nuovissimo Ram 1500 Ramcharger offre la migliore combinazione del settore di autonomia, traino e carico utile. Con un’autonomia mirata fino a 690 miglia, il pickup di Ram è in grado di produrre 663 cavalli e 615 lb. ft. di coppia, accelerando da 0 a 100 km orari in 4,4 secondi e trainando fino a 14.000 libbre e un carico utile fino a 2.625 libbre.

Dunque per il gruppo Stellantis e i suoi due famosi veicoli un’ottima notizia in vista di un 2025 che sarà decisivo per il rilancio del gruppo automobilistico in Nord America dopo il calo delle vendite che si è registrato nel 2024 che ha fatto correre ai ripari il CEO Carlos Tavares e company in queste ultime settimane.