Alfa Romeo: dal web un’interessante proposta di design per le future auto del Biscione

La situazione di Stellantis è preoccupante, soprattutto nel mercato nordamericano, dove da gennaio a settembre le vendite sono calate del 17%, con meno di un milione di veicoli consegnati. Tutti i marchi hanno registrato un calo. Inoltre, Alfa Romeo ha avuto una performance deludente, con la berlina Giulia che ha visto solo 1.724 unità vendute in nove mesi.

Dal web arrivano suggerimenti per un cambio di design per le future auto di Alfa Romeo

Nonostante ciò, Alfa Romeo sta puntando su nuovi modelli come la Junior, che inizialmente si chiamava Milano, ma anche la strategia di introdurre SUV crossover non sembra seguire il piano previsto. Alfa sta considerando di mantenere versioni a motore termico per la Giulia e Stelvio, affiancandole a opzioni elettriche, ma l’affetto per il marchio rimane invariato. Forse dunque ci vorrebbe un netto cambio di passo rispetto al più recente passato.

Recentemente, car.design.trends ha attirato l anostra attenzione su un progetto di design innovativo per una nuova auto sportiva Alfa Romeo, creato da Yun-Joong Eo, conosciuto online come fish.__.ing. Eo è uno studente di progettazione dei trasporti alla Seoultech University e stagista presso Honda Japan, con una solida formazione accademica e una breve esperienza nel settore automobilistico. Il suo progetto mira a riportare Alfa Romeo ai suoi ideali di design emozionale, proponendo un’auto sportiva innovativa.

Il risultato di questo lavoro è l’Alfa Romeo che vi mostriamo in queste immagini un’auto sportiva con le proporzioni classiche di una gran turismo fastback, ma con uno stile unico, caratterizzato da un parabrezza diviso e montanti anteriori nascosti, che danno l’impressione di una cerniera semiaperta. I lati sono muscolosi e sportivi, con porte a scomparsa ad apertura posteriore che permettono un accesso completo all’abitacolo, che si integra perfettamente grazie a un tetto continuo che collega parabrezza e finestrini laterali.

Il retro dell’auto è altrettanto intrigante, con una fascia LED che attraversa tutta la larghezza della vettura, formando una forma a cuore, simbolo dell’amore di Alfa Romeo per l’automobile. Chissà che un simile progetto non possa ispirare i futuri cambiamenti di design che in molti auspicano per quanto concerne le prossime auto che il Biscione lancerà sul mercato.