Svelata la prossima creazione di DS Automobiles con un’autonomia di 750 km

Stile carismatico, linee aerodinamiche, tecnologia all’avanguardia e comfort di prima classe: questi sono stati i pilastri che hanno portato alla creazione della DS Automobiles che risponde alle aspettative dei clienti evolvendo la silhouette dei veicoli della categoria SUV. Con questa nuova creazione, il Marchio francese di Stellantis ha creato un nuovo tipo di linee, preservando gli attributi fondamentali che hanno forgiato il successo dei SUV Coupé.

È in corso lo sviluppo del futuro modello di DS Automobiles

Lo stile esterno riprende il dinamismo dei SUV più eleganti, adattandosi alle esigenze di un propulsore 100% elettrico. Il telaio ha un passo di , il parabrezza è arretrato e il cofano è posizionato più in basso. DS Automobiles ha così concepito un modello altamente efficiente, in grado di offrire un’autonomia record di 750 km, nel ciclo WLTP e in autostrada.

Per ottimizzare al massimo l’aerodinamica – il modello raggiunge un notevole Cx di 0,24 – tutte le sezioni della carrozzeria sono state testate nella galleria del vento. In particolare, nella parte inferiore del paraurti anteriore sono state installate prese d’aria pilotate, con lo scopo di agevolare il raffreddamento.

La sezione anteriore ha un’identità altamente tecnologica. L’impronta luminosa distintiva di DS Automobiles è arricchita dalle luci DRL (Daytime Running Lights) verticali, che incorniciano i fari DS PIXELVISION. Questi, a loro volta, incorniciano il badge.

Le proporzioni del veicolo di DS Automobiles sono state migliorate per andare oltre il concetto di SUV Coupé, senza perdere il DNA insito nelle qualità dei modelli SUV. Sono queste le caratteristiche che si distinguono nel mondo delle auto premium, permettendo al guidatore di mantenere una posizione eccezionalmente comoda. Da parte sua, la posizione di guida comprende.

Influendo anch’essi sulla ricerca dell’efficienza, le ali posteriori sono scolpite, mentre le luci tridimensionali hanno una firma verticale, facilitando la transizione dei flussi aerodinamici. Tutte le informazioni ed i dettagli riguardanti l’evento verranno svelati entro la fine dell’anno.