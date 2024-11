Ram: nuova campagna pubblicitaria negli USA con una star dello sport

Ram ha lanciato l’ultima evoluzione della campagna di marketing “The Calling” del marchio con un nuovo video con la superstar del football JJ Watt. Lo spot, “Wiser”, è incentrato sul nuovo Ram 1500 Limited 2025 con il nuovo motore Hurricane da 3,0 litri ad alta potenza e sulla sponsorizzazione del marchio del College Football Playoff. La campagna di marketing, chiamata “Wiser”, punta i riflettori sulla vocazione post-football di Watt come fondatore della JJ Watt Foundation, che raccoglie fondi per programmi e organizzazioni sportive dopo la scuola per studenti dalla sesta all’ottava elementare negli Stati Uniti.

“Wiser” viene lanciato sui canali broadcast, digitali e sui social media del marchio Ram

“Il principio fondamentale del marchio Ram è ‘costruito per servire’ e i nostri camion aiutano a mantenere questa promessa ogni giorno”, ha affermato Raj Register, direttore marketing di Stellantis North America. “JJ è solo uno dei proprietari di un Ram che guida il proprio pickup per contribuire a costruire un presente e un futuro migliori, e non potremmo essere più felici di lavorare con JJ e la sua fondazione nella nostra campagna “Wiser”, per mettere in luce l’incredibile lavoro che sta svolgendo presso un pubblico che continua a considerarlo un esempio di eccellenza, sia dentro che fuori dal campo di football”.

“Sono stato estremamente fortunato nel corso della mia vita ad avere così tante persone fantastiche che mi hanno aiutato lungo il cammino”, ha affermato Watt. “L’intero obiettivo della JJ Watt Foundation è cercare di fornire un po’ di quell’aiuto extra ai bambini delle aree svantaggiate in tutto il paese. Sono molto grato al marchio Ram per aver evidenziato questo lavoro e per averci aiutato a realizzare la nostra missione”.

“Wiser” verrà lanciato questa settimana sui canali broadcast, digitali e social media del marchio Ram, tra cui Instagram, Facebook e YouTube. È la fase successiva della campagna di marketing ” The Calling ” del marchio Ram, lanciata nella primavera del 2024. La campagna mette in risalto la pluripremiata gamma di camion leggeri, pesanti e commerciali del marchio di Stellantis, tra cui il nuovo Ram 1500 del 2025, 2500/3500 e il furgone Ram ProMaster.

La JJ Watt Foundation ha fornito finanziamenti per oltre $ 6.900.000 a programmi e organizzazioni sportive dopo la scuola per le classi dalla sesta all’ottava negli Stati Uniti. Il video “Wiser” e la campagna “The Calling” sono stati creati dal marchio Ram in collaborazione con Doner.