Stellantis: gli impianti di Etobicoke e Kokomo vincono di nuovo i premi per la sicurezza

Stellantis celebra eccezionali traguardi in materia di sicurezza nei suoi due stabilimenti nordamericani, riconosciuti dal programma annuale North American Die Casting Association (NADCA) Safety Award. L’impianto di fusione di Etobicoke (ECP) in Ontario, Canada, si è assicurato una tripletta: un terzo Perfect Award consecutivo. Questo riconoscimento significa zero giorni persi, trasferimenti o restrizioni correlati a infortuni o malattie sul lavoro nel 2023, come documentato dai dati inviati a NADCA.

I premi agli stabilimenti Stellantis assegnati dalla North American Die Casting Association

L’impianto di fusione di Kokomo (KCP) a Kokomo, Indiana, ha esteso la sua impressionante serie, ottenendo il suo decimo Outstanding Award consecutivo. Questo premio importante evidenzia l’impegno incrollabile di KCP nel mantenere un record di sicurezza superiore per un decennio. Il programma NADCA Safety Awards premia gli stabilimenti in tutto il Nord America che danno priorità al benessere e alla sicurezza dei dipendenti.

“Ottenere premi prestigiosi come questi da NADCA è una testimonianza degli sforzi incrollabili dei nostri dipendenti verso la sicurezza”, ha affermato Mike Resha, vicepresidente senior di Stellantis, produzione in Nord America. “Si impegnano al massimo per garantire un ambiente di lavoro sicuro mantenendo i più alti standard qualitativi. Sono orgoglioso della dedizione di tutti, sia a Etobicoke che a Kokomo.”

Sia gli impianti di fusione di Etobicoke che di Kokomo svolgono un ruolo fondamentale nel supportare l’ambizioso obiettivo Dare Forward dell’azienda di raggiungere il 50 per cento delle vendite di veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti e in Canada entro il 2030.

Come parte del nuovo accordo collettivo triennale con Unifor annunciato lo scorso anno, Stellantis si è impegnata a massimizzare l’uso delle attrezzature di pressofusione esistenti e dello spazio disponibile presso ECP. Tra le altre modifiche alla produzione di componenti, l’impianto passerà all’elettrificazione con la produzione di travi fuse per vassoi di batterie. L’investimento per Etobicoke Casting è di 34,0 milioni di CAD.

A febbraio 2023, Stellantis ha annunciato che investirà un totale di 155 milioni di USD in tre impianti di Kokomo, Indiana, per produrre nuovi moduli di azionamento elettrico (EDM) che contribuiranno ad alimentare i futuri veicoli elettrici assemblati in Nord America. La copertura del cambio EDM verrà fusa presso lo stabilimento di fusione di Kokomo. La produzione dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2024, dopo la riorganizzazione.

Ad agosto 2022, Stellantis ha annunciato un investimento di 99 milioni di dollari in tre stabilimenti nordamericani per la produzione di un nuovo motore turbocompresso I-4 da 1,6 litri dotato sia di iniezione diretta del carburante che di flessibilità per applicazioni di veicoli ibridi-elettrici (HEV). Quasi 2 milioni di dollari saranno investiti a Etobicoke per supportare lo sviluppo e l’installazione di nuovi utensili e aggiornamenti delle attrezzature per la produzione della coppa dell’olio per il motore. Oltre 14 milioni di dollari saranno investiti presso Kokomo Casting per convertire le macchine e le celle di pressofusione esistenti per la produzione dei blocchi motore.

NADCA è stata fondata nel 1989 per supportare e promuovere l’industria della pressofusione negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In qualità di vincitori del premio, ECP e KCP saranno evidenziati nella rivista Die Casting Engineer e riconosciuti al Die Casting Congress & Exposition di quest’anno, dal 30 settembre al 2 ottobre 2024, a Indianapolis, Indiana.