Nuova Lancia Delta: sarà moderna ma sarà pur sempre una Delta

Nuova Lancia Delta è una delle auto che maggiormente suscitano curiosità tra quelle che Stellantis ha annunciato di voler lanciare sul mercato nei prossimi anni. Questo sebbene manchi ancora molto al suo debutto che come sappiamo è stato fissato per il 2028. Di questa auto si è parlato tante volte in quanto suscita curiosità non solo tra i semplici appassionati ma anche tra gli addetti ai lavori. Non è un caso che sul web ci sono moltissimi render che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello.

La nuova Lancia Delta non deluderà le attese e sarà fedele al suo DNA

Qui ad esempio abbiamo messo in copertina il render del celebre creatore digitale Alessandro Masera mentre all’interno dell’articolo una creazione fatta con buona probabilità dall’intelligenza artificiale. Sembra pacifico che la nuova Lancia Delta avrà numerosi elementi di design in comune con la concept Lancia Pu+Ra HPE ma anche con la nuova Lancia Ypsilon che ha debuttato lo scorso 14 febbraio a Milano e sicuramente anche con la futura fastback ammiraglia nuova Lancia Gamma.

Quindi certamente sarà un’auto moderna e con lo stesso linguaggio di stile visto con le altre auto di cui vi abbiamo appena parlato. Ma come ha confermato in più occasioni lo stesso numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano pur in chiave moderna questa auto non negherà quella che è la sua stessa natura. Tradotto in parole povere si tratterà di un modello che comunque in un certo qual modo rimarrà fedele a se stesso. Il DNA sarà lo stesso della mitica vettura campione del mondiale rally che fece sognare tanti tifosi a cavallo tra gli anni 80′ e gli anni 90′.

Parlando di questa auto in passato Luca Napolitano l’ha definita geometrica, muscolare e sportiva. Vedremo nei prossimi anni se la nuova Lancia Delta, che avrà anche una versione HF, sarà davvero all’altezza del suo nobile passato.