Stellantis Mangualde organizza il 1° TechDay della GreenAuto Mobilizing Agenda

Nell’ambito della promozione della GreenAuto Mobilizing Agenda, lo stabilimento Stellantis Mangualde, in qualità di leader di questo progetto, ha organizzato e ospitato il primo TechDay del consorzio il 14 novembre, in un evento per presentare i risultati e i progressi raggiunti fino ad ora. L’agenda di mobilitazione per l’innovazione aziendale denominata “GreenAuto” è cofinanziata dal Piano portoghese per la ripresa e la resilienza (PRR) e mira a posizionare l’industria automobilistica nazionale portoghese nella catena del valore dei veicoli a basse emissioni.

Il prodotto principale di GreenAuto è la produzione di veicoli elettrici, che da ottobre è una realtà nello stabilimento di Mangualde

Con un investimento globale di 119 milioni di euro, questo progetto consente attualmente a 180 persone altamente qualificate del Consorzio di lavorare nell’ambito dell’agenda GreenAuto. Durante l’evento TechDay, i 36 soggetti coinvolti nell’Agenda hanno avuto l’opportunità di presentare 18 prodotti e processi innovativi, digitali e sostenibili associati alla produzione di automobili e dei loro componenti.

Vale la pena ricordare che questa unità di produzione automobilistica è stata la prima in Portogallo a produrre su larga scala veicoli passeggeri e commerciali leggeri elettrici a batteria, diventando un fiore all'occhiello della mobilità elettrica sostenibile in questo paese.

Al 1° TechDay dell’Agenda GreenAuto hanno partecipato tutti i soggetti che compongono il consorzio, oltre ai membri di IAPMEI – Agenzia per la Competitività e l’Innovazione e della Commissione Nazionale Monitoraggio PRR (CNA-PRR).

Dopo aver visitato gli impianti dello stabilimento Stellantis Mangualde, il Dr. Pedro Dominguinhos, Presidente di CNA-PRR, si è congratulato con i team per i prodotti e i processi sviluppati finora e ha ribadito che tutte le persone coinvolte in questo progetto stanno contribuendo fortemente alla dinamizzazione, competitività e sostenibilità del Portogallo. Dunque per il gruppo guidato da Carlos Tavares una novità importante.