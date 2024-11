Fiat: in Spagna gamma 100% elettrica da 15.700 euro

Fiat è diventato un brand dall’offerta totalmente elettrificata, grazie alle versioni 100% elettriche di Fiat 500 e 600 e alle versioni Hybrid, Mild Hybridization (MHEV), presenti in tutti i modelli della sua gamma. La transizione energetica è resa semplice con modelli come 500 Electric e 600 Electric, due modelli orgogliosi della propria storia e identità e con un design che unisce un’estetica contemporanea a tratti che evocano la “dolce vita” con uno stile inconfondibile.

Fiat offre interessanti vantaggi per godersi una 500e o una Fiat 600e in totale trasparenza e senza preoccupazioni

Comfort, distinzione e autonomia vanno di pari passo in due modelli che in Spagna, grazie all’anticipo dell’aiuto fino a 7.000 euro del Piano Moves III effettuato da Fiat sia in acquisto che in noleggio, sono disponibili ad un prezzo molto interessante per fare il passo verso la mobilità sostenibile. Tra le novità, Fiat raddoppia gli aiuti del Piano MOVES III senza rottamare alcune unità in stock di Fiat 500e e 600e. D’altro canto, per gli ordini di fabbrica la Fiat riduce il tasso di interesse nominale (TIN) dei suoi prodotti finanziari nel settore elettrico all’attraente 2,99%, inferiore a quello che si può trovare nelle grandi banche.

Grazie a tutti questi vantaggi l’autonomia Fiat elettrica può essere goduta a partire da 15.700 euro (Piano MOVES III con rottamazione inclusa). Per quanto riguarda le rate mensili del finanziamento, la Fiat 500 Elettrica è disponibile a partire da 89 euro al mese, con un acconto di 3.619,37 euro. Se si opta per la serie speciale Giorgio Armani, la finitura più emozionale del brand, il canone è di 149 euro al mese con una rata iniziale di 7.160,49 euro. Da parte sua, la Fiat 600 Electric costa 99 euro al mese con 5.113,15 euro di ingresso.

e-Solutions, la divisione soluzioni di ricarica del gruppo Stellantis, include nei contratti di acquisto e noleggio una stazione di ricarica easyWallbox senza alcun costo per il cliente. Del tutto intuitivo nell’utilizzo, funziona sia a 2,3 kW da presa convenzionale che a 7,4 kW con installazione professionale. È compatibile con Bluetooth ed è associata all’app Free2Charge, che permette di gestire e gestire la ricarica da qualsiasi luogo, oltre a utilizzare funzioni come il precondizionamento termico.

Dal 1957 la Fiat 500 è un’icona dello stile di vita mediterraneo. Il suo inconfondibile design arrotondato è diventato sinonimo di una visione felice e spensierata della vita, compatibile sia con la semplicità che con la raffinatezza. Negli ultimi tempi la “Cinquecento” ha aggiunto ai suoi tratti distintivi concetti come sostenibilità ed elettrificazione, che vanno di pari passo nella sua versione 100% elettrica: la Fiat 500 Electric, divenuta una delle grandi referenze della “emissioni zero”. “auto in Europa.

La “Cinquecento” elettrica è commercializzata con due livelli di autonomia, 190 km (257km nel ciclo urbano WLTC) e 320 km (467km nel ciclo urbano WLTC), che si adattano alla vita quotidiana di una clientela esigente e sofisticata. La gamma, disponibile nelle versioni berlina, cabrio e 3+1, è strutturata su tre livelli denominati 500e, Rossa e La Prima, ognuno dei quali con il meglio in termini di tecnologia, connettività e sicurezza. Offrono un’ampia gamma di equipaggiamenti innovativi, unici nel segmento delle auto urbane.

La Fiat 600 Electric rende omaggio a uno dei grandi miti della storia del marchio, rivoluzionando ancora una volta il segmento B. Grazie alle sue dimensioni di 4,17 metri di lunghezza, un’autonomia elettrica migliorata di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP. e più di 600 km nel ciclo urbano, rappresenta la soluzione ideale sia per gli amanti della città che per gli amanti dell’outdoor.

Il suo design iconico all’esterno e accogliente e confortevole all’interno, lo rende il perfetto ambasciatore dello stile di vita italiano. Con dotazioni e attenzione ai piccoli dettagli che offrono un’esperienza a bordo completamente nuova, incorpora le più avanzate funzioni di sicurezza e assistenza, con tutti i vantaggi legati alla guida assistita di livello 2. Offre ampio spazio interno con 5 posti e 15 litri di spazio di stivaggio interno, un punto di riferimento nella sua categoria. Ampio anche il bagagliaio, che vanta 360 litri di capacità.