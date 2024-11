Fiat presenta una nuova offerta per avere insieme 600 Hybrid e Topolino

Fiat presenta l’innovativa proposta commerciale “2forYOU”, pensata per rispondere sia alle necessità di mobilità quotidiana delle famiglie, sia al bisogno di indipendenza e flessibilità dei giovani. Al centro di questa iniziativa ci sono la Fiat 600 Hybrid e la Fiat Topolino, due veicoli che si completano a vicenda e che confermano l’impegno del marchio italiano nel promuovere una mobilità urbana sostenibile. Grazie a questa offerta, spostarsi in città diventa più semplice, ecologico e alla portata di tutti.

Fiat propone un’innovativa soluzione finanziaria per Topolino e 600

FIAT propone un’innovativa soluzione finanziaria che permette di guidare subito sia la Fiat 600 Hybrid sia la Fiat Topolino con un canone mensile complessivo di 199 euro. Questa formula speciale, sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services, offre un risparmio di 1.000 euro (IVA inclusa) rispetto ai costi ordinari, oltre ai vantaggi commerciali già disponibili per la 600 Hybrid.

Pur trattandosi di due contratti di leasing separati, il pacchetto garantisce condizioni vantaggiose: il leasing per la 600 Hybrid prevede un canone mensile di 119 euro per 35 mesi con un anticipo di 5.640 euro (TAN Fisso 3,99% e TAEG 5,71%), mentre la Topolino è disponibile con un canone di 80 euro al mese senza anticipo (TAN Fisso 5,99% e TAEG 8,05%). L’offerta è valida fino al 30 novembre.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, ha dichiarato: “FIAT è da sempre vicina agli italiani con prodotti innovativi e dal design accattivante, rendendo l’innovazione tecnologica accessibile a tutti per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Accanto all’eccellenza dei nostri veicoli, proponiamo costantemente iniziative commerciali inedite e soluzioni di finanziamento vantaggiose e flessibili, pensate per supportare i giovani e le loro famiglie nel passaggio alla mobilità elettrica ed elettrificata, come dimostra la nuova offerta “2forYOU”.

“Con una storia ricca di significato sociale, Fiat sente la responsabilità di rendere la mobilità a zero o basse emissioni sempre più semplice e alla portata di tutti, conquistando anche le nuove generazioni. L’abbinamento tra la Topolino e la 600 Hybrid nella formula “2forYOU” risponde alle diverse esigenze di mobilità familiare, mantenendo intatto il DNA Fiat, caratterizzato da colori vivaci, gioia e bellezza tutta italiana”.

La nuova Fiat 600, ispirata al successo dell’iconica Fiat 600 degli anni ’50, si posiziona nel segmento B e rappresenta un passo nella strategia di elettrificazione del marchio. La 600 Hybrid offre tecnologia ibrida che garantisce una guida fluida e una transizione alla mobilità elettrica anche su strade urbane ed extraurbane, riducendo le emissioni e l’inquinamento acustico. Con una lunghezza di 4,17 metri, 5 porte e spazio per 5 persone, offre comfort e praticità, con 385 litri di bagagliaio e vani interni ben progettati. È un’auto tecnologicamente avanzata, ecologica e dal design accattivante.

La nuova Fiat Topolino, con una lunghezza di soli 2,53 metri, si distingue per la sua maneggevolezza e velocità massima limitata a 45 km/h, ideale per le città con limiti di velocità di 30 km/h. Equipaggiata con una batteria da 5,4 kWh, offre un’autonomia fino a 75 km e può essere facilmente ricaricata a casa. Grazie a queste caratteristiche, la Topolino ha accesso gratuito e senza restrizioni nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici. Nonostante le dimensioni compatte, offre un abitabilità sorprendente, con vani portabagagli ben progettati e ampi spazi interni.