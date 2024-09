Alfa Romeo Giulia 2025: le novità per gli USA

Alfa Romeo Giulia 2025 offre prestazioni ispirate alle corse, tecnologie avanzate, seducente stile italiano e un sistema di trazione integrale (AWD) disponibile che offre un’esperienza di guida esaltante nel segmento delle berline di medie dimensioni premium. L’Alfa Romeo Giulia 2025 si evolve da tre allestimenti a un modello base, disponibile con pacchetti Veloce, Active Assist e Premium Interior and Sound, oltre a opzioni aggiuntive per un ordine semplificato.

Viene introdotta la nuova edizione speciale limitata Tributo Italiano per Giulia. Le caratteristiche esterne Tributo Italiano includono cerchi in alluminio scuro da 19 pollici con pinze rosse, fascia posteriore Veloce, diffusore posteriore sportivo, griglia Scudetto scura, calotte degli specchietti Tributo e tetto apribile e modanature nere lucide disponibili.

All’interno, gli occupanti sono trattati con tocchi di qualità come un sistema audio Harman Kardon, palette del cambio in alluminio, cruscotto e portiere in pelle e sedili in pelle con memoria del sedile del conducente e supporti elettrici. Le dinamiche di guida distintive Alfa Romeo sono evidenziate da un differenziale autobloccante e sospensioni attive. La Giulia Tributo Italiano è disponibile anche con il nuovo pacchetto Driving Assist che include Thatcham security, Intelligent Speed ​​Assist e Active Driving Assist.

Riassumendo le principali novità di Alfa Romeo Giulia 2025 sono: la presenza di una versione principale che sostituisce le versioni Sprint, Ti e Veloce, la Tributo Italiano in produzione limitata viene introdotta contemporaneamente al lancio del modello dell’anno e infine arricchisce la gamma la Vernice metallizzata Verde Fangio.