Eligio Catarinella nominato responsabile vendite e marketing di Stellantis Enlarged Europe

Eligio Catarinella è stato nominato responsabile vendite e marketing di Stellantis Europe, rispondendo a Jean-Philippe Imparato, COO, Stellantis Enlarged Europe. Nato a Torino, laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino e laureato magistrale in Marketing Management all’Università di Economia di Torino, Eligio Catarinella ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Fiat nel 2005.

Stellantis: Eligio Catarinella è il nuovo responsabile vendite e marketing per l’Europa

A partire da quel momento, nel corso dei suoi lunghi 19 anni di carriera professionale, ha ricoperto una serie di ruoli sempre più importanti e di crescente responsabilità all’interno del gruppo, operando principalmente nei settori Sales & Marketing. Ha lavorato con impegno sia sul territorio italiano che in contesti internazionali, acquisendo una profonda e significativa esperienza nel competitivo e complesso settore automotive, distinguendosi per la sua competenza e capacità di adattamento.

Tra i ruoli principali ricoperti prima della sua posizione attuale rientrano Lancia/Chrysler Head of Product Marketing per l’area EMEA dal 2012 al 2014, Fiat & Abarth Marketing Director per l’Italia dal 2014 al 2016 e Alfa Romeo e Jeep Country Manager per la Svizzera dal 2016 al 2018. È poi tornato in Italia all’inizio del 2019 come Head of Marketing & Communication presso FCA Italia, gestendo il portafoglio prodotti per tutti i marchi.

Nel mese di aprile dell’anno 2020, ha ufficialmente assunto la piena responsabilità operativa e strategica dei marchi automobilistici Fiat e Abarth all’interno del mercato italiano, ricoprendo l’importante e prestigioso ruolo di Amministratore Delegato per l’Italia. Successivamente, nel corso del 2023, è stato nominato a livello globale per ricoprire l’incarico di Responsabile delle aree Marketing e Comunicazione per il marchio Alfa Romeo, assumendo un ruolo di primaria rilevanza strategica a livello internazionale.