Nuova Fiat Multipla: ecco i motivi dietro al probabile rinvio del debutto

Nuova Fiat Multipla sarà una delle prossime novità previste per quanto riguarda la gamma di Fiat. Se fino a qualche giorno fa si pensava sarebbe stata la prossima novità, con debutto previsto nel corso del 2025, dalla Francia è arrivata la voce secondo cui il suo debutto sarebbe stato posticipato a metà del 2026. In questa maniera dunque il prossimo veicolo a debuttare nella gamma di Fiat sarà la nuova Fiat Panda Fastback nella primavera del 2026.

Il presunto rinvio del debutto della nuova Fiat Multipla potrebbe dipendere dallo stabilimento di Kenitra?

Al momento non sappiamo se questa notizia sia vera. E’ stato il sito L’Argus a riportare la notizia per primo e dunque si attendono conferme ufficiali da parte di Fiat. C’è anche da dire che al momento non era stata indicata una data precisa per la presentazione di questo veicolo, con il CEO di Fiat Olivier Francois che si era limitato a dire che il suo arrivo sarebbe avvenuto nel corso del 2025. Ammesso dunque che il posticipo sia vero, ci si interroga sui motivi.

Questo in particolare perchè la nuova Fiat Multipla nascerà su base della piattaforma smart car con molte cose in comune con la Citroen C3 Aircross già svelata. Dunque non si capisce il motivo del rinvio. Secondo alcuni ciò potrebbe essere legato ai lavori che vengono effettuati presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco, impianto che ospiterà la sua produzione.

Dunque potrebbe essere questo il motivo del rinvio, mente come sappiamo Fiat Panda Fastback sarà prodotta altrove, forse a Kragujevac, sito già ristrutturato nei mesi scorsi per ospitare la produzione di Fiat Grande Panda e che non richiederà altri interventi. Ovviamente si tratta solo di supposizioni. Staremo a vedere come andranno realmente le cose. Di certo sappiamo che la nuova Fiat Multipla sarà una vettura molto importante per Fiat con i suoi 4,4 metri e le versioni a 5 e 7 posti l’auto avrà un ruolo importante come anti Dacia di Fiat.