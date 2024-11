Citroën C3: la posizione di guida è una delle sue caratteristiche migliori

Fin dalle sue origini, Citroën non ha esitato a sorprendere in uno degli elementi che maggiormente influenzano il rapporto tra l’uomo e l’automobile: la posizione di guida. Pioniere nel lanciare design innovativi del volante o nell’integrare indicatori digitali, l’azienda francese di Stellantis non ha esitato a dare una svolta inaspettata al cruscotto della Nuova Citroën C3 unendo il quadro strumenti e lo schermo virtuale sul parabrezza in un unico Head Up Display, ergonomico e innovativo.

La posizione di guida è uno degli elementi più curati da Citroën nella progettazione della nuova Citroën C3

La posizione di guida della Nuova Citroën C3 è una parte essenziale della filosofia di comfort C-Zen Lounge, che mira a ridurre il carico mentale e garantire un maggiore livello di serenità e tranquillità sia per il conducente che per gli altri occupanti del veicolo. Tutti gli elementi dell’abitacolo, dai sedili alla tecnologia e ai diversi equipaggiamenti, sono stati analizzati e ripensati per offrire il massimo livello di comfort e ridurre il carico mentale della persona al volante.

Posizionato strategicamente tra la parte superiore della plancia e il parabrezza, l’Head Up Display della Nuova Citroën C3 è un foglio nero lucido che consente un accesso facile e immediato a tutte le informazioni chiave, come velocità, autonomia rimanente o livello di carica della batteria , senza dover distogliere lo sguardo dalla strada. Unendo tutti i dati relativi alla guida in un unico posto, si evita la duplicazione di informazioni che porta a confusione, il che si traduce in maggiore sicurezza e tranquillità. Il nuovo volante multifunzione, più piccolo e più facile da usare rispetto ai volanti tradizionali, permette di avere sempre visibile l’Head Up Display.

Al centro della plancia galleggia uno schermo di infotainment a colori da 10,25 pollici, leggermente inclinato verso il conducente, mentre la Smartphone Station, oltre a permettere di lasciare il cellulare in tutta sicurezza, permette di accedere a funzioni come musica, radio , chiamate e navigazione.

L’ultima generazione di sedili Advanced Comfort è protagonista anche nella C-Zen Lounge. Grazie al loro design rinnovato, più ergonomico e avvolgente, assicurano un comfort posturale e un sostegno laterale apprezzati in tutti i tipi di viaggio, soprattutto quelli a lunga percorrenza. Hanno 10 mm di schiuma in più rispetto ai loro predecessori. Per ispirare morbidezza e comfort fin dal primo contatto, gli stilisti e gli esperti Citroën hanno lavorato approfonditamente per trovare una combinazione ottimale di design e materiali.

La posizione del conducente nella nuova Citroën C3 e l’ottimizzazione delle dimensioni del parabrezza e dei finestrini hanno cercato di offrire il massimo livello di luce e visibilità. Con un punto di vista elevato sulla strada e sui dintorni, ispirato all’universo dei SUV, la sensazione di padronanza e controllo è totale, che aumenta la tranquillità al volante, quella sensazione tanto apprezzata da Citroën e dai suoi clienti.