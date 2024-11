Dodge Durango: ecco le novità per il 2025

Dodge Durango continua a dominare il suo segmento negli USA con prestazioni comprovate e una combinazione di utilità senza compromessi, tecnologia avanzata, traino leader della categoria, dinamiche di guida sicure e stile iconico. Per l’anno modello 2025, Dodge celebra due decenni di produzione del SUV di Dodge con motore HEMI con l’annuncio di una serie di veicoli in edizione speciale, tra cui versioni in edizione speciale del SUV con motore a benzina più potente di sempre, la Durango SRT Hellcat 2025.

Ecco le principali novità di Dodge Durango con il Model Year 2025

La Durango SRT Hellcat guida la gamma dell’iconico SUV muscoloso, offrendo una potenza di 710 cavalli. La vettura accelera da 0 a 100 km orari in soli 3,5 secondi, copre il quarto di miglio certificato dalla National Hot Rod Association (NHRA) in un tempo di 11,5 secondi e fissa una velocità massima di 290 km orari.

La gamma di modelli Dodge Durango 2025 include GT, R/T e SRT Hellcat. La gamma Durango presenta uno stile esterno moderno e un abitacolo orientato al conducente, con un touchscreen da 10,1 pollici alimentato dal sistema di infotainment Uconnect 5. Il SUV a tre file offre flessibilità per adattarsi a qualsiasi famiglia, con 50 configurazioni di posti a sedere e 85,1 piedi cubi massimi di spazio di carico. Le capacità di prestazioni del Durango includono anche molta forza per trainare i tuoi giocattoli, grazie a una capacità di traino massima migliore della categoria fino a 8.700 libbre.

Dall’efficiente potenza del V-6 alle prestazioni della SRT Hellcat, il Durango offre un’opzione per ogni moderno appassionato di prestazioni da muscle car con una famiglia. Con la capacità di ospitare fino a sette persone nelle sue tre file di sedili, Dodge Durango mantiene la sua pretesa di essere un SUV adatto alle famiglie, dotato dell’atteggiamento da muscle car Dodge ed estremamente capace con la migliore leadership di traino della categoria a ogni livello di allestimento.

Riassumendo, Per il 2025, la gamma Dodge Durango si presenta con una lineup semplificata, offrendo tre modelli principali: GT, R/T e SRT Hellcat. In occasione dei vent’anni di produzione della Durango con motore HEMI, Dodge ha annunciato una serie speciale di modelli in edizione limitata. Tra le novità ci sono la Dodge Durango R/T 20th Anniversary e tre versioni speciali della Durango SRT Hellcat, chiamate Silver Bullet, Hammerhead e Brass Monkey.

Il modello Durango GT con pacchetto Plus ora include una serie di caratteristiche premium di serie, come il tettuccio apribile elettrico, il navigatore satellitare, un impianto audio Alpine con nove altoparlanti e subwoofer, sedili riscaldati nelle prime due file e ventilati nella prima fila, oltre a funzioni avanzate di sicurezza come l’Advanced Brake Assist, l’avviso di abbandono della corsia e il cruise control adattivo. È incluso anche un sistema di monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del traino del rimorchio. Tutti i modelli Durango ora dispongono del sistema Uconnect 5 con touchscreen da 10,1 pollici di serie.