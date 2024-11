Stellantis accelera nelle vendite di auto elettriche ad ottobre in Europa

Sebbene le vendite complessive del settore siano diminuite negli ultimi mesi, le ottime performance di Stellantis in marchi e paesi selezionati sottolineano la sua capacità di affrontare le difficili condizioni di mercato. In un mercato elettrificato in rallentamento, Stellantis ha registrato una crescita significativa grazie alla sua ampia offerta BEV, PHEV e MHEV. I BEV hanno conquistato una quota del 12,5% nell’UE29 a ottobre, con una crescita delle vendite dell’1,2%. In Francia, i volumi sono cresciuti di oltre il 10% (oltre il 31% su base YTD), con la Peugeot e-208 tra i veicoli elettrici più venduti nei primi 10 mesi dell’anno. Dall’inizio dell’anno, la Peugeot e-208 e la Fiat 500e sono state tra i primi 5 BEV (PC e CV).

Nel mercato dei veicoli a basse emissioni (LEV), Stellantis registra un aumento costante delle vendite

Grazie all’aumento della produzione, la Citroën ë-C3 ha immediatamente preso il comando nel mercato francese dei veicoli elettrici nell’ottobre 2024. Crescita delle vendite anche in Portogallo (+31,4%), Belgio (+16%), Polonia (+12%) e una crescita a tre cifre (+188%) è stata registrata anche nel Regno Unito, dove Stellantis è il principale produttore di furgoni elettrici, con Vauxhall leader nei canali di vendita al dettaglio elettrica e Motability dall’inizio dell’anno.

Nel complesso, il marchio Peugeot ha registrato performance particolarmente positive, con un aumento del 12,3% nelle vendite e di quasi 1 pp in quota rispetto allo scorso anno. Stellantis è al primo posto in Francia, Italia e Portogallo a ottobre e YTD e sul podio in Germania, Spagna e Regno Unito. Nel complesso, dopo i primi 10 mesi del 2024, Stellantis registra una quota di mercato del 17,5% nei mercati UE29 YTD ottobre e ha mantenuto la sua solida posizione come seconda nella classifica europea.

Stellantis deteneva il 30% in Francia e oltre il 31% in Italia, con cinque modelli nella top ten in entrambi i mercati (PC). In Francia, i modelli principali includevano Peugeot 208, 308, 2008, 3008 e Citroën C3, mentre in Italia, la lista comprendeva Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Citroën C3, Peugeot 208 e Jeep Avenger, che si è anche assicurata la posizione di SUV più venduto. In Germania, le vendite sono aumentate di oltre il 7% a ottobre, con diversi marchi, come Citroën, Opel, DS Automobiles e Peugeot, che hanno registrato una crescita significativa rispetto all’anno scorso e hanno mantenuto una quota di mercato vicina al 14%. Anche Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Romania e Slovenia hanno registrato una crescita significativa delle vendite, su base YTD.

“Nonostante un mercato difficile e in continua evoluzione, Stellantis continua a dimostrare la sua resilienza e adattabilità in Europa”, ha affermato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis, Enlarged Europe. “La nostra forte crescita nei segmenti elettrici chiave e le prestazioni eccezionali in diversi mercati dimostrano il nostro impegno a soddisfare le normative UE, proteggendo al contempo il proprio ecosistema, con il chiaro obiettivo di offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente ai nostri clienti in Europa e oltre”.

Stellantis Pro One si è classificata al primo posto nel mercato CV con oltre il 31% di quota di mercato a ottobre e un aumento del volume anno su anno del 3,6%, conquistando una quota del 35,7% nel segmento BEV. In Germania, questa crescita è stata ancora una volta particolarmente notevole, con leadership e forte quota di mercato al 23,3%, con +2,3pp rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Crescita delle vendite di ottobre anche in Austria (+12,6%), assicurando la leadership di mercato per la quarta volta consecutiva con il 27,5%; in Francia le vendite di ottobre sono aumentate del +5,2%, con Stellantis Pro One leader in tutti i segmenti; le vendite nei Paesi Bassi hanno registrato una forte crescita del +110% portando alla leadership con il 26,2% MS nel mercato CV totale e il 28,9% nel mercato E-LCV.

Il Portogallo mantiene la sua forte leadership con il 47,13% MS e Peugeot come marchio n. 1 con quasi il 20% MS. Stellantis Pro One mantiene il podio nel Regno Unito con un aumento delle vendite del +22,6% a ottobre 2024 rispetto a ottobre 2023 e del 27,9% di MS nel mercato totale dei veicoli commerciali leggeri. Leadership anche in Spagna con il 42% di MS, con i marchi Citroën e Peugeot rispettivamente leader del mercato CV e BEV CV. In Italia Stellantis riporta la classifica n. 1 con il 38,24% di MS, con Fiat Professional leader con il 21,5% di MS e Ducato quasi il 10% di MS. Anche la Polonia registra la leadership nel mercato CV a ottobre con il 24,6% di MS.