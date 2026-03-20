FIAT Professional amplia la sua campagna “Furgoni elettrici a prezzi diesel”in Germania

In Germania FIAT Professional sta cercando di rendere più semplice, e soprattutto più credibile, il passaggio all’elettrico per chi usa un furgone come strumento di lavoro ogni giorno. La leva scelta è molto concreta: il prezzo. Con la promozione lanciata sul mercato tedesco, il marchio mette infatti alcuni dei suoi veicoli commerciali elettrici sullo stesso piano economico delle equivalenti versioni diesel, provando così a ridurre una delle barriere che più spesso frenano aziende, artigiani e gestori di flotte quando si parla di elettrificazione.

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In Germania oltre al Fiat e-Doblò, anche il Fiat e-Scudo è ora disponibile allo stesso prezzo del diesel

L’operazione si presenta con una formula facile da capire: “furgone elettrico a prezzi diesel”. E adesso coinvolge anche il Fiat e-Scudo, che si aggiunge al Fiat e-Doblò e amplia un’offerta già pensata per accompagnare il mondo del lavoro verso una mobilità più sostenibile senza imporre un salto troppo brusco nei costi iniziali. Fino alla fine di giugno, in Germania, il Fiat e-Scudo viene proposto a partire da 25.490 euro, mentre il Fiat e-Doblò parte da 19.990 euro. A completare la gamma a batteria c’è poi il Fiat e-Ducato, il modello più grande della famiglia, dedicato a chi ha esigenze di trasporto più importanti.

Il punto interessante di questa strategia è che FIAT Professional non si limita a proporre un singolo modello “green” per ragioni di immagine, ma costruisce una vera gamma elettrica pensata per diversi tipi di attività. L’obiettivo è parlare a un pubblico ampio: dal piccolo professionista che si muove soprattutto in città, fino alle aziende con flotte più strutturate e carichi di lavoro più complessi. In un mercato come quello tedesco, molto competitivo e sempre più attento all’efficienza dei costi operativi, questa scelta può avere un peso rilevante.

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Tra i modelli al centro della promozione, il Fiat e-Scudo è probabilmente quello che meglio interpreta il ruolo del veicolo commerciale moderno: abbastanza compatto da muoversi con agilità, ma anche sufficientemente versatile per adattarsi a contesti molto diversi. È spinto da un motore elettrico da 100 kW, pari a 136 cavalli, e viene offerto con due soluzioni per la batteria. La prima, da 49 kWh netti, permette di arrivare fino a 223 chilometri di autonomia. La seconda, da 75 kWh netti, estende il raggio d’azione fino a 352 chilometri.

Anche la ricarica è stata pensata in chiave flessibile. Il Fiat e-Scudo può essere rifornito da una normale presa domestica, da una wallbox in corrente alternata fino a 11 kW oppure da una colonnina rapida in corrente continua fino a 100 kW. In altre parole, il mezzo può adattarsi a organizzazioni diverse: c’è chi potrà ricaricarlo di notte in sede, chi durante una sosta pianificata e chi ancora in un contesto misto.

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Un altro aspetto su cui FIAT Professional insiste è la concretezza dell’equipaggiamento. E qui il messaggio è chiaro: un furgone da lavoro deve essere pratico prima di tutto. Per questo il Fiat e-Scudo include già di serie sedile guida regolabile in altezza con supporto lombare e bracciolo, climatizzatore manuale, alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando e porte posteriori con apertura fino a 180 gradi.

Lo stesso vale per i sistemi di assistenza alla guida. Sensori di parcheggio posteriori, cruise control con limitatore, sensori di pioggia e luce, monitoraggio pressione pneumatici, assistenza alla frenata e supporto alla partenza in salita raccontano un approccio sempre più orientato a migliorare la sicurezza e a ridurre lo stress operativo.

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Sul piano della tecnologia di bordo, il Fiat e-Scudo adotta un’impostazione semplice ma efficace. Il sistema audio è controllato da un display a colori da 5 pollici, con radio DAB e Bluetooth per il vivavoce. Il modulo telematico integrato permette inoltre di accedere ai Connected Services di FIAT Professional, inclusi i servizi di emergenza e assistenza.

Importante anche la varietà di configurazioni disponibili. Il Fiat e-Scudo viene proposto sia come furgone sia come Multicab. Le versioni furgonate sono disponibili in due lunghezze, 4,98 e 5,33 metri, con volume di carico fino a 6,6 metri cubi e portata utile fino a 1.363 chilogrammi. La versione Multicab, invece, aggiunge tre posti nella seconda fila e diventa una soluzione interessante per chi ha bisogno di trasportare non solo materiali, ma anche una squadra di lavoro.

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Per chi ha necessità ancora più impegnative entra in gioco il Fiat e-Ducato, il modello di punta della gamma elettrica da lavoro. In questo caso la potenza sale a 205 kW, pari a 279 cavalli, mentre la batteria da 97,8 kWh netti consente un’autonomia fino a 424 chilometri. Anche il sistema di ricarica cresce, con supporto alla corrente alternata fino a 11 kW e alla ricarica rapida in corrente continua fino a 150 kW.

L’e-Ducato si rivolge chiaramente a un mondo professionale che ha bisogno di capacità di carico, modularità e possibilità di allestimento. È disponibile in più varianti, dal furgone classico fino ai telai per trasformazioni speciali, con volumi di carico che vanno da 10 a 17 metri cubi e una portata utile fino a 1.385 chilogrammi. C’è anche una versione con cassone leggero sviluppata insieme a Gruau, pensata per utilizzi ancora più specifici.