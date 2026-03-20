Nuova Fiat Pandina: entro fine anno avremo le idee più chiare sull’asso nella manica di Fiat

Nuova Fiat Pandina è la futura generazione di Panda che arriverà entro fine decennio. Secondo alcuni potrebbe debuttare nel 2028 secondi altri nel 2029. La sua casa sarà ancora una volta lo stabilimento Stellantis di Pomigliano dove viene prodotta la generazione attuale. Di questa auto sappiamo che nascerà su una nuova piattaforma comune pure alla futura 500, che manterrà dimensioni simili al modello attuale ma che il suo design sarà completamente rinnovato rappresentando un mix tra la prima Panda anni 80′ e l’attuale Grande Panda.

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Nuova Fiat Pandina ci siamo quasi: le prime informazioni più precise le avremo entro fine anno

Nuova Fiat Pandina rappresenta uno dei modelli più importanti non solo di Fiat ma anche dell’intero gruppo Stellantis. Da sola questa auto che sarà ibrida ed elettrica con prezzi sotto i 15 mila euro, rappresenterà un gran numero di immatricolazioni per l’azienda guidata dal CEO Antonio Filosa. Secondo alcuni voci circolate in queste ultime ore a proposito di questa auto entro fine anno avremo di certo le idee più chiare. Questo nel senso che trapeleranno ulteriori informazioni che completeranno il quadro generale di un modello destinato a rimanere nella storia del marchio e ad avere un ruolo di assoluta protagonista per almeno un decennio.

Nuova Fiat Pandina avrà il compito di arrestare l’invasione delle auto cinesi nel segmento A fornendo ai clienti europei un’alternativa valida e competitiva ai rivali che vengono da oriente ma anche alle altre proposte di segmento A di case automobilistiche europee come ad esempio Dacia. Vista l’importanza del modello in questione non possiamo nemmeno escludere che il prossimo 21 maggio quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo non possa dedicare un lungo passaggio a questa auto che insieme alla futura 500 in arrivo sempre entro fine decennio dovrebbe rappresentare il capo fila del made in Italy automobilistico per molti anni.