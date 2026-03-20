Opel gareggerà in Formula E dalla stagione 2026/27

Opel apre un nuovo capitolo nella sua lunga e gloriosa storia nel motorsport: a partire dalla stagione 2026/27, la casa automobilistica parteciperà per la prima volta al Campionato del Mondo ABB FIA Formula E come team ufficiale. Con l'”Opel GSE Formula E Team”, l’azienda di Rüsselsheim porta il suo impegno nel motorsport elettrico a un livello superiore, mettendo al contempo in mostra i suoi modelli GSE ad alte prestazioni e completamente elettrici.

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Il team Opel GSE Formula E inizierà a competere nel Campionato del Mondo di Formula E a partire dalla prossima stagione

In quanto marchio tedesco con una lunga tradizione nel motorsport e successi nei rally, nelle gare turismo e nelle gare di durata, Opel mette ora a disposizione la sua competenza tecnica alla serie di corse in più rapida crescita al mondo. L’annuncio ufficiale è stato dato oggi dal CEO di Opel, Florian Huettl, e dal CEO della Formula E, Jeff Dodds, durante una conferenza stampa presso il circuito di Jarama, in Spagna.

“La partecipazione alla Formula E rappresenta una nuova pietra miliare per Opel nel suo percorso verso un futuro elettrico”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel. “L’ingresso delle vetture da corsa GEN4 in Formula E a partire dalla prossima stagione è il momento perfetto per noi per entrare in questo entusiasmante circuito di corse completamente elettriche. Il nostro team Opel GSE Formula E dimostrerà ciò che il nostro marchio rappresenta: ingegneria tedesca, design audace e prestazioni elettrizzanti, qualità che si ritrovano anche nei modelli Opel GSE completamente elettrici come la Mokka GSE e presto la nuova Corsa GSE.”

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“Siamo lieti di dare il benvenuto a Opel come nuovo team ufficiale in Formula E”, ha dichiarato Jeff Dodds, CEO della Formula E. “In quanto marchio tedesco di spicco con una straordinaria competenza tecnica e un’immagine fresca e audace, Opel porta con sé una lunga e ricca storia nel motorsport e un nuovo dinamismo alla competizione. L’impegno di Opel dimostra inoltre l’importanza della Formula E per le case automobilistiche globali nella loro transizione verso la mobilità elettrica.”

Per Opel, la partecipazione alla Formula E rappresenta il logico passo successivo nel mondo del motorsport elettrico. L’introduzione delle vetture GEN4 per la prossima stagione di Formula E è l’occasione perfetta per mostrare la competenza del marchio nel motorsport e tornare in pista con tecnologie all’avanguardia. La GEN4 segna il più grande salto prestazionale nella storia della Formula E. Le vetture da corsa completamente elettriche raggiungeranno una potenza di picco fino a 600 kW (816 CV) nelle modalità Qualifica e Attacco, ovvero 250 kW (340 CV) in più rispetto al passato. Inoltre, la quarta generazione di vetture è dotata di trazione integrale permanente anziché temporanea, che garantirà una maggiore aderenza. Questo renderà la Formula E ancora più veloce ed emozionante. Allo stesso tempo, la capacità di recupero energetico sarà aumentata fino a 700 kW, a vantaggio dell’efficienza e dell’autonomia delle vetture da corsa.

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Mentre in tutta Europa si svolgono i test drive con la nuova generazione di veicoli, il reparto motorsport, guidato dal responsabile di Opel Motorsport Jörg Schrott, inizia a lavorare. Un team di ingegneri specializzati in veicoli, sviluppo e strategia, insieme al management operativo, si sta già preparando per l’inizio della stagione. Se da un lato il team Opel GSE Formula E beneficia della vasta esperienza di Stellantis Motorsport nello sviluppo del modello GEN4, dall’altro Opel contribuisce al nuovo progetto con la propria competenza ingegneristica tedesca.

“Ciò che è iniziato cinque anni fa con la fondazione della prima coppa monomarca di rally completamente elettrica sta ora raggiungendo il suo culmine con la partecipazione al Campionato del Mondo FIA”, afferma Jörg Schrott, responsabile del team Opel GSE Formula E e di Opel Motorsport.

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Nel 2021, la casa automobilistica di Rüsselsheim ha lanciato l’ADAC Opel Electric Rally Cup, la prima serie di gare monomarca al mondo dedicata alle vetture elettriche. Negli ultimi cinque anni, giovani talenti del rally hanno dimostrato la loro ambizione e le loro abilità al volante dell’Opel Corsa Rally Electric , a zero emissioni locali . Il vincitore di ogni stagione si è assicurato un posto nell’ADAC Opel Rally Junior Team, potendo così competere nel Junior European Rally Championship (JERC).

Con l’inizio della nuova stagione rallystica 2026/27 tra poche settimane, Opel potenzia ulteriormente le prestazioni. I partecipanti alla Coppa si sfideranno in emozionanti gare con la nuova Opel Mokka GSE Rally . L’auto da rally elettrica vanta una potenza fino a 207 kW (281 CV) e una coppia di 345 Nm. Questo la rende più del doppio più potente della precedente Corsa Rally Electric e offre prestazioni paragonabili a quelle della Rally4. Un’esperienza di guida non solo per i piloti di rally emergenti: con la Mokka GSE, Opel porta il piacere del rally completamente elettrico anche su strada per i clienti. Il modello di serie, capace di raggiungere velocità fino a 200 km/h e già premiato con il “Volante d’Oro 2025” in Germania , è potente quanto la sua controparte da rally e incorpora tutti i componenti ad alta tensione e molti altri dettagli tecnici.

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Inoltre, Opel vanta decenni di esperienza nel motorsport, sia a livello agonistico che amatoriale. Le attività passate del marchio spaziano dal Campionato del Mondo Rally alle corse in circuito, con partecipazioni in Formula Opel, Formula 3 e nel Campionato Tedesco Turismo (DTM). Con la sua partecipazione alla Formula E a partire dalla stagione 2026/27, Opel porta ora il suo impegno nel motorsport elettrico di alto livello a un livello superiore.