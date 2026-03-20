Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: la primavera sarà portatrice di novità

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio come sappiamo sono state rinviate al 2028 e a Cassino dove dovrebbero essere prodotte monta la protesta dato che lo stabilimento per un altro paio di anni è destinato a rimanere nel limbo. Al momento tutto tace a proposito delle due vetture che inizialmente avrebbero dovuto debuttare Stelvio nel 2025 e Giulia nel 2026. Le voci attorno a questi due modelli si moltiplicano. C’è chi dice che rispetto ai progetti iniziali le due auto del biscione cambieranno tantissimo e che invece pensa che le modifiche ci saranno ma saranno piuttosto lievi. Lo stesso vale anche per la piattaforma e la gamma di motori. L’incertezza al momento è davvero alta attorno alle future generazioni delle due famose auto di segmento D del biscione.

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La prossima primavera potrebbe essere rivelatrice e portatrice di novità per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio rimangono centrali nelle future strategie della casa automobilistica del biscione. Questa è al momento una delle poche certezze a proposito di queste due vetture. Tuttavia gira voce che nel corso della prossima primavera a proposito delle future Giulia e Stelvio possano arrivare novità interessanti per bocca degli stessi dirigenti del biscione che potrebbero rivelarsi gustose anticipazioni su come saranno queste vetture e soprattutto su quando debutteranno effettivamente. Al momento c’è chi ritiene che già nella seconda metà del 2027 saranno rivelate per poi arrivare in concessionaria nel 2028 e ch iinvece pensa chi direttamente si dovrà aspettare almeno la metà del 2028.

Se dovremo prima aspettare il piano strategico di Antonio Filosa del prossimo 21 maggio ancora non si sa anche se pare molto probabile. Dunque in primavera si ma inoltrata. Il 21 maggio non si esclude qualche anticipazione ma quello potrebbe essere solo l’inizio di una serie di aggiornamenti che verranno dati in attesa del debutto effettivo delle due auto. Di certo il 2026 lo concluderemo tutti avendo le idee più chiare sul futuro di Alfa Romeo e su questi due modelli chiave.