Jeep Wagoneer S: Stellantis richiama oltre 11.000 unità negli USA

Stellantis ha avviato negli Stati Uniti un richiamo che riguarda 11.767 esemplari della Jeep Wagoneer S prodotti tra il 2024 e il 2026, a causa di un possibile problema al rivestimento della cerniera del portellone posteriore. Secondo la documentazione depositata presso la National Highway Traffic Safety Administration, il componente potrebbe non essere fissato correttamente e, in determinate condizioni, staccarsi dal veicolo durante la marcia, trasformandosi in un potenziale pericolo per gli altri utenti della strada.

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Oltre 11 mila unità di Jeep Wagoneer S richiamate negli Stati Uniti

Il richiamo coinvolge, nel dettaglio, i veicoli costruiti tra il 21 marzo 2024 e il 24 luglio 2025. FCA US, società del gruppo Stellantis indicata nei documenti ufficiali, ha spiegato che la popolazione interessata è stata individuata attraverso i registri del fornitore e quelli di produzione. I modelli realizzati dopo questa finestra temporale non rientrano nella campagna, perché assemblati con componenti aggiornati.

All’origine del problema ci sarebbero tolleranze di progettazione insufficienti nel coperchio della cerniera posteriore del SUV di Jeep. In pratica, il pezzo potrebbe non agganciarsi in modo corretto alla struttura del veicolo e finire per staccarsi durante la guida. Anche se si tratta di un componente apparentemente secondario, il rischio segnalato dalle autorità è concreto: una parte che si separa dal veicolo in movimento può diventare un ostacolo improvviso sulla carreggiata e aumentare il rischio di incidente per le auto che seguono.

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Non sono previste spie di avvertimento sul quadro strumenti. Tuttavia, Stellantis indica alcuni possibili segnali da non sottovalutare: il conducente potrebbe percepire un rumore di sferragliamento proveniente dalla zona posteriore oppure notare che uno o entrambi i coperchi delle cerniere non risultano perfettamente in posizione. Sono indizi che, pur non essendo sempre immediati, possono aiutare a riconoscere il problema prima che il componente si separi del tutto.

La cronologia del richiamo aiuta a ricostruire come si è arrivati alla decisione finale. L’8 gennaio 2026 l’organizzazione interna di FCA US dedicata a sicurezza tecnica e conformità normativa ha aperto un’indagine sul problema. Tra gennaio e metà febbraio, i team di ingegneria e produzione hanno analizzato i registri di fabbrica e le modifiche introdotte nel design del componente per identificarne la causa e definire l’estensione del difetto. Al 18 febbraio 2026, l’azienda aveva registrato 2 segnalazioni all’assistenza clienti, 17 richieste in garanzia e 32 rapporti dal campo relativi a questa anomalia, con episodi segnalati tra l’11 febbraio e il 6 novembre 2025. Nello stesso momento, FCA US ha dichiarato di non avere notizia di incidenti o feriti collegati al problema. Il 5 marzo 2026, attraverso il proprio Vehicle Regulations Committee, il gruppo ha quindi stabilito formalmente l’esistenza di un difetto di sicurezza e ha avviato il richiamo.

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L’intervento previsto è relativamente semplice: i concessionari ispezioneranno il coperchio della cerniera posteriore e, se necessario, procederanno alla riparazione o alla sostituzione senza alcun costo per il cliente. Le lettere di notifica ai proprietari dovrebbero essere spedite a partire dal 1° maggio 2026, mentre la consultazione dei numeri di telaio coinvolti è prevista sul portale NHTSA a partire dal 19 marzo 2026. Il richiamo interno Stellantis è identificato con il codice 26D, mentre il riferimento NHTSA è 26V141.

Per Jeep Wagoneer S si tratta di un passaggio delicato, perché interessa uno dei modelli più recenti della strategia elettrica del marchio. Pur in assenza di incidenti noti, il caso conferma quanto anche dettagli apparentemente marginali possano avere implicazioni rilevanti sul piano della sicurezza e dell’affidabilità percepita. Ed è proprio su questi aspetti che, soprattutto nei primi anni di vita di un nuovo modello, si gioca una parte importante della credibilità di un prodotto sul mercato.