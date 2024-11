Ram Truck celebra oltre 70 anni di partnership nazionale con Future Farmers of America

Per celebrare il continuo supporto del marchio Ram Truck a Future Farmers of America (FFA) per oltre 70 anni, il produttore di pickup ha annunciato oggi il primo concorso TikTok del marchio per supportare i capitoli FFA negli Stati Uniti. L’annuncio e il lancio del concorso sono stati in linea con l’apertura della 97a Convention annuale FFA giovedì 23 ottobre 2024. Utilizzando TikTok come piattaforma social, Ram Truck invita i membri FFA a dimostrare “Built to Serve” nelle loro comunità agricole. I partecipanti hanno l’opportunità di vincere fino a $ 10.000 di finanziamenti per il loro capitolo FFA.

Ram Truck sfida gli studenti della National Future Farmers of America a condividere interpretazioni creative del mantra di Ram “Built to Serve”

“Con oltre 70 anni di incrollabile supporto alla National FFA Organization, Ram Truck è orgogliosa di dare potere alla prossima generazione di leader agricoli. Siamo entusiasti di invitare studenti da tutta la nazione a mostrare la loro creatività e passione inviando la loro interpretazione della filosofia “Built to Serve” di Ram e di offrire l’opportunità di rafforzare e supportare i loro capitoli FFA locali”, ha affermato Chris Feuell, CEO del marchio Ram. “Questa iniziativa è più di una semplice competizione, è una celebrazione del futuro dell’agricoltura e un potente passo avanti verso l’investimento nei leader agricoli di domani oggi”.

“Dal 1953, Ram Truck ha collaborato con la National FFA Organization per ispirare la creatività tra i nostri futuri leader. Dall’iconica campagna “Year of the Farmer” all’attuale TikTok Challenge, Ram Truck continua a trovare nuovi modi per coinvolgere i nostri membri”, ha affermato Molly Ball, presidente della National FFA Foundation e chief marketing officer della National FFA Organization. “Siamo entusiasti di vedere la creatività dei nostri membri FFA durante questa sfida”.

I pickup Ram sono noti per la loro durevolezza, proprio come i capitoli FFA che si impegnano al massimo per le loro comunità. I ​​capitoli possono condividere come sono “Built to Serve” e come una donazione da Ram li aiuterebbe a portare i loro progetti ancora più lontano. I partecipanti devono dimostrare come il loro capitolo FFA è “Built to Serve” la loro comunità. Per partecipare, devono seguire e taggare @RamTrucks su TikTok, usare l’hashtag #RamFFAContest e fare riferimento al capitolo che rappresentano. Tutte le iscrizioni devono essere pubblicate su TikTok entro il 14 dicembre 2024.

Aperto solo ai residenti legali nei 50 stati degli Stati Uniti o a Washington, DC, che abbiano 16 anni o più e siano membri attivi (o genitori/tutori legali di un membro minorenne) di un capitolo FFA alla data di iscrizione. I partecipanti devono partecipare al concorso prima delle 23:59 ET del 14 dicembre 2024. La votazione pubblica inizia il 14 gennaio 2025 a mezzanotte ET e termina il 18 gennaio 2025 alle 23:59 ET.