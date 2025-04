Stellantis: a Detroit si preparano altri licenziamenti dopo i dazi, lavoratori terrorizzati

Venerdì, Stellantis ha annunciato che due dei suoi principali impianti di produzione di componenti nella zona metropolitana di Detroit avrebbero avviato 330 licenziamenti temporanei, previsti per iniziare a breve e durare diverse settimane. Circa 170 posti di lavoro verranno ridotti allo stabilimento Warren Stamping, mentre 160 riguarderanno il sito Sterling Stamping.

Questi tagli sono una conseguenza della sospensione temporanea delle operazioni di Stellantis in due impianti in Canada e Messico

Questi tagli sono una conseguenza della sospensione temporanea delle operazioni in due impianti di assemblaggio in Canada e Messico, dovuta alle nuove tariffe del 25% sui veicoli importati imposte dall’amministrazione Trump. Stellantis prevede un totale di 900 licenziamenti negli Stati Uniti, inclusi anche tagli in altre strutture come quelle di Kokomo, Indiana.

Entrambe le strutture di stampaggio dell’area di Detroit sono particolarmente colpite dalla chiusura del Windsor Assembly Plant a partire dalla prossima settimana, in quanto forniscono componenti alla fabbrica canadese che costruisce i minivan Chrysler e le muscle car elettriche Dodge Charger, ha affermato Romaine McKinney III, presidente della United Auto Workers Local 869, che rappresenta circa 800 lavoratori della Warren Stamping.

McKinney ha affermato che anche il suo stabilimento è stato colpito dalla vicina Warren Truck Assembly Plant che presto interromperà la produzione per diverse settimane a causa di una carenza di motori. Con i tagli aggiuntivi in ​​arrivo la prossima settimana, il leader sindacale ha affermato che più di 260 dei suoi iscritti saranno in totale in cassa integrazione temporanea, in seguito ai tagli precedenti. “Sono terrorizzati”, ha detto McKinney dei suoi membri. “Sono in subbuglio perché sapevano che stava arrivando, lo vedevano arrivare, ma ora è realtà”. “Siamo ancora all’inizio del gioco”, ha affermato McKinney, e non è ancora chiaro come si evolverà la strategia dei dazi.