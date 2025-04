Stellantis rimane il principale produttore di furgoni elettrici del Regno Unito nel 2025

Secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Stellantis ha ribadito la sua posizione dominante nel mercato dei furgoni elettrici del Regno Unito nel 2025. Nel complesso, i marchi Stellantis hanno venduto 1.958 furgoni elettrici nel 2025, quasi un quinto in più rispetto al secondo produttore di furgoni elettrici con più vendite, con una quota di mercato del 27,7 per cento. Questo successo è in parte dovuto al Vauxhall Combo Electric, che è il furgone elettrico compatto più venduto nel Regno Unito sia a marzo che da inizio anno.

Tom Ray, B2B Director, Stellantis UK, ha affermato: “Stellantis è leader nel mercato dei furgoni elettrici del Regno Unito dal 2021 e il 2025 non fa eccezione. La nostra ampia offerta di e-LCV continua a supportare le aziende nella loro transizione verso l’elettrificazione, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e beneficiando al contempo della nostra tecnologia all’avanguardia. Il nostro successo sia nel mercato elettrico che in quello generale dei LCV evidenzia la forza dei nostri marchi e il nostro impegno nel settore dei veicoli commerciali”.

Finora nel 2025, Stellantis ha rappresentato oltre un quarto di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito, con una quota di mercato LCV combinata del 28 per cento su tutti i tipi di carburante registrati. Vauxhall e Peugeot continuano a ottenere ottime prestazioni, classificandosi rispettivamente come secondo e terzo marchio più venduto. Stellantis continua a dominare anche il segmento dei furgoni compatti. Il Berlingo Van della Citroën è il furgone compatto più venduto nel Regno Unito da inizio anno, seguito dal Peugeot Partner e dal Vauxhall Combo.