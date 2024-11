Fiat Grande Panda: avvistata la versione ibrida

Fiat Grande Panda arriverà sul mercato a breve in versione completamente elettrica che sarà la top di gamma con un prezzo di poco inferiore ai 25 mila euro e la versione ibrida che invece dovrebbe costare poco più di 18 mila euro. Come vi dicevamo in un nostro recente articolo si spera nella versione a benzina da meno di 14 mila euro, con lo stesso motore e cambio della Citroen C3 ma la verità è che al momento questa non è prevista. Le cose però potrebbero cambiare molto in fretta specie se le vendite delle altre due versioni non dovrebbero andare come sperato.

Nuove foto spia della versione ibrida di Fiat Grande Panda

A proposito di Fiat Grande Panda, oggi vi segnaliamo che nei giorni scorsi il fotografo Walter Vayr, conosciuto anche come GabetzSpyUnit, ha immortalato a Torino una Grande Panda, probabilmente in versione ibrida, vista la presenza di uno sportellino per il carburante sul lato sinistro del veicolo. La vettura è di colore bianco, che sarà probabilmente uno dei colori di serie offerti senza costi aggiuntivi e sarà probabilmente anche uno dei più venduti in assoluto.

A breve si dovrebbero aprire gli ordini per Fiat Grande Panda e così finalmente conosceremo i prezzi ufficiali del modello in Italia. La vettura viene fabbricata presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac che molto probabilmente in futuro potrebbe accogliere un secondo modello di Fiat forse la futura Fiat Panda Fastback. Su questa auto la casa torinese punta moltissimo per accrescere e non di poco le sue quote di mercato a livello globale. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito a questo modello nel corso dei prossimi giorni.