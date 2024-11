Fiat Panda Fastback: sarà il SUV coupè dal prezzo più economico della categoria?

Fiat Panda Fastback, secondo le ultime indiscrezioni, sarà la prossima grande novità attesa per quanto riguarda la gamma della casa torinese. Il suo debutto infatti è previsto nella primavera del 2026 solo pochi mesi prima della nuova Fiat Multipla, che secondo le ultime indiscrezioni sarà svelata intorno alla metà del 2026.

Fiat Panda Fastback: anche lei come Fiat Grande Panda avrà un prezzo molto competitivo?

Fiat Panda Fastback sarà la versione SUV coupé della nuova Fiat Multipla con una lunghezza intorno ai 4,35 metri e la stessa piattaforma smart car. La vettura avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico ma come le altre auto della nuova gamma Panda avrà come sua principale caratteristica un rapporto qualità prezzo molto elevato. Al momento non si conoscono i prezzi ma siamo abbastanza sicuri che questa auto possa avere un prezzo tra i più competitivi della sua categoria, anzi molto probabilmente potrebbe essere addirittura il più economico secondo le ultime indiscrezioni.

Nel frattempo sul web continuano a trapelare i render che ipotizzano quello che potrebbe essere lo stile della futura Fiat Panda Fastback, nome provvisorio del modello. Dopo quello di Motor.es che vi abbiamo mostrato in precedenza e che vi rimostriamo qui sotto, si registra anche l’ipotesi del sito francese Auto Moto che ha pubblicato l’opera del suo creatore digitale Julien Jodry che ha immaginato in questa maniera il futuro modello della principale casa automobilistica italiana.

Con la nuova Fiat Panda Fastback Fiat entrerà in un segmento in cui fino ad ora non aveva mai messo piede e proverà così ad accrescere le sue quote di mercato in Europa e nel mondo. Questo modello infatti sarà commercializzato anche in Altri continenti come Sud America e Nord Africa. Al momento si ipotizza la presenza in gamma di versioni elettriche al 100 per cento e ibride. Non possiamo però escludere del tutto che alla fin fine anche per questa auto vi possa essere spazio per una versione a benzina molto economica.