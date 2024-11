Alfa Romeo e Maserati: Andrea Pallard nominato responsabile della comunicazione globale

Andrea Pallard è stato nominato responsabile delle comunicazioni globali Alfa Romeo e Maserati, rispondendo a Eligio Catarinella e Giovanni Perosino, rispettivamente marketing e comunicazioni globali Alfa Romeo e Maserati. In questo ruolo, Pallard supervisionerà tutte le comunicazioni esterne e interne, definendo la strategia di comunicazione per il portafoglio di prodotti iconici dei marchi.

Andrea Pallard è il nuovo responsabile della comunicazione globale di Alfa Romeo e Maserati

Nato a Torino e laureato in Comunicazione presso l’Università di Torino, Andrea Pallard ha iniziato la sua carriera nel 2000 presso Isvor, la Corporate University del Gruppo FIAT. Nel corso dei suoi 24 anni di carriera, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in Product Marketing, Eventi, Sponsorizzazioni e Comunicazioni, maturando una vasta esperienza nell’ecosistema automobilistico.

Tra i ruoli chiave ricoperti prima di questa nomina, ha ricoperto il ruolo di Head of Jeep Brand Communications per la regione EMEA dal 2013 al 2014, Fiat 500 Marketing Manager dal 2014 al 2016 e Regional Head of Events and Sponsorships dal 2017 al 2018 presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Ha inoltre ricoperto il ruolo di Head of EMEA Communications dal 2018 fino alla fondazione di Stellantis nel gennaio 2021.

Ricordiamo inoltre che dal 2021 Andrea Pallarda ricopre la carica di Vice President Communications for Enlarged Europe di Stellantis, ruolo che ora sarà assunto da Alessandro Nardizzi, in precedenza responsabile Global Alfa Romeo Communications. Dunque una novità importante per le due case automobilistiche italiane che nei prossimi anni sono attese al rilancio nel mercato auto a livello globale.