Stellantis: Alessandro Nardizzi nominato responsabile della Comunicazione per la regione Enlarged Europe

Alessandro Nardizzi è stato nominato con effetto immediato come Head of Communications di Stellantis per la regione Enlarged Europe, rispondendo direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe. Sarà responsabile delle attività di comunicazione esterna e interna per il Gruppo Stellantis, coordinando le attività nei mercati europei. Il suo nuovo ruolo si aggiunge a quello di Head of Communications presso Stellantis Pro One, la business unit che riunisce i veicoli commerciali dei quattro marchi del Gruppo (Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot).

Nato a Roma e laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università di Tor Vergata, Alessandro Nardizzi inizia la sua carriera nel 2006 presso la società di consulenza Accenture come project manager nell’ambito Communication & High-Tech, lavorando su progetti presso i principali operatori di telecomunicazioni.

Appassionato di auto da sempre, nel 2011 entra a far parte del Gruppo FIAT, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nel dipartimento Marketing e Comunicazione di Alfa Romeo. Dopo tre anni di esperienza in Marketing Planning, passa al Product Marketing come Product Manager per i modelli Giulietta e Stelvio, gestendo il lancio globale di quest’ultimo.

Appassionato di giornalismo e lettore di riviste di settore fin da bambino, nel 2018 realizza il suo sogno di lavorare nell’ufficio stampa Alfa Romeo, assumendo nel 2020 la responsabilità dell’area geografica EMEA. Con la fondazione del Gruppo Stellantis nel 2021, diventa Direttore PR & Comunicazione Alfa Romeo a livello globale, nella fase di transizione del brand verso l’elettrificazione, occupandosi del lancio di Tonale, Junior e 33 Stradale.

Nel 2023 ha assunto anche la responsabilità delle comunicazioni per i veicoli commerciali, supervisionando il lancio di Stellantis Pro One. Alessandro Nardizzi succede ad Andrea Pallard, che da oggi assume la carica di Head of Alfa Romeo Communications Global precedentemente ricoperta da Alessandro Nardizzi, oltre ad assumere il ruolo di Head of Maserati Communications Global.