Alfa Romeo, il render che fa sognare il ritorno a Le Mans

Negli ultimi anni, Alfa Romeo ha scelto di allontanarsi dalla Formula 1, una decisione arrivata dopo risultati non proprio soddisfacenti, interrompendo temporaneamente la sua presenza nel mondo delle competizioni.

Eppure, l’addio non sembra essere stato così definitivo, quanto piuttosto un arrivederci. Jean Philippe Imparato, ex CEO del marchio, aveva infatti dichiarato l’intenzione di Stellantis di far ritornare Alfa Romeo nelle corse in futuro. Al momento di quella dichiarazione ottimistica sul rientro del Biscione nelle grandi competizioni internazionali, però, non era stato ancora deciso in quale campionato si sarebbe potuto debuttare (o tornare).

Tale dichiarazione aveva subito alimentato le speranze di molti fan, che ha subito sognato un ritorno clamoroso in diverse competizioni, come la Formula E, il DTM o il WRC. Alcune voci, inoltre, parlano di un possibile ritorno a Le Mans, dove il marchio potrebbe partecipare con una hypercar.

A dare forza e, in un certo senso, “concretezza”, a queste speculazioni ci ha pensato il designer digitale Cheeheon Lee, che ha creato un render molto interessante di quella che potrebbe essere una hypercar Alfa Romeo pensata appositamente per partecipare al World Endurance Championship.

Il risultato finale che offrono queste immagini è particolarmente affascinante dato che sembrano evocare l’immagine di una vettura sportiva all’avanguardia. Una vettura simile riesce a far sognare ancora i fan del Biscione. D’altronde, la speranza resta quella per cui Alfa Romeo prenda presto la decisione di tornare a correre, magari con una macchina dal design innovativo, in grado di non temere rivali a livello mondiale.

L’ultima gara ufficiale per Alfa Romeo a Le Mans risale al 1985, quando partecipò con una vettura denominata “164 Procar”. La casa automobilistica italiana si era distinta nella competizione fino agli anni ’50 e ’60, ma l’ultima partecipazione al leggendario evento di endurance fu quella di metà degli anni ’80. Da allora, Alfa Romeo ha mantenuto un basso profilo nelle corse a lunga distanza.