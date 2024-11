Fiat protagonista della trasmissione di Rai 2 “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile”

Fiat, come Main Partner, sostiene il programma televisivo “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile”, un format di successo ora alla sua quinta stagione. La serie promuove iniziative e pratiche d’eccellenza per la sostenibilità ambientale, coinvolgendo aziende, associazioni, università e istituzioni. Prodotto da Etra e ideato da Gianluigi Polisena, il programma andrà in onda su Rai 2 il sabato mattina, con repliche su Rai Play e sui social Instagram e Facebook.

La partecipazione di Fiat al programma contribuisce a diffondere consapevolezza sui benefici della mobilità sostenibile

Il programma è condotto da Mario Acampa e Marco Martinelli, i “power rangers della sostenibilità,”. “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile” è un programma che esplora realtà imprenditoriali italiane impegnate nella riduzione dell’impatto ambientale e nella transizione energetica. Tra queste, Fiat si distingue come marchio pionieristico nella mobilità accessibile, ora orientato verso veicoli elettrici ed elettrificati per supportare la transizione ecologica in Italia. La partecipazione della casa torinese al programma contribuisce a diffondere consapevolezza sui benefici della mobilità sostenibile, come l’accesso facilitato alle ZTL, costi di manutenzione ridotti e vantaggi assicurativi. Il programma include visite agli stabilimenti italiani, mostrando l’impegno delle persone che realizzano i modelli iconici del brand.

La nuova stagione di “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile” mette in risalto i modelli FIAT 500e, Topolino e 600, simboli di stile e mobilità sostenibile. La 500e, city car elettrica prodotta a Mirafiori, è la più venduta in Europa, mentre la Topolino, veicolo elettrico accessibile dai 14 anni, domina il mercato dei quadricicli. La nuova 600, in versione ibrida o elettrica, segna il ritorno della casa torinese nel segmento B, offrendo una guida confortevole e a basse emissioni. Durante il programma, saranno presentate anche la nuova Grande Panda, destinata al mercato globale, e la gamma elettrificata di Abarth, inclusa la potente 600e con 280 CV e accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di partecipare a ‘Italian Green’, un programma che affronta temi complessi come la sostenibilità ambientale e la transizione energetica con un linguaggio chiaro e accessibile a un vasto pubblico, grazie a racconti concreti che valorizzano le eccellenze italiane. Il nostro approccio positivo, colorato e gioioso al mondo dell’auto, tipico della dolce vita italiana, si armonizza perfettamente con lo spirito costruttivo della serie TV, mettendo in luce ciò che possiamo fare insieme per il pianeta. Sentiamo la responsabilità di promuovere una guida elettrificata sempre più accessibile e affascinante, come dimostrano la nostra iconica 500e, la simpatica Topolino e la nuova 600, simboli dello stile italiano. Sarà inoltre un’occasione per scoprire la Grande Panda, ispirata alla leggendaria Panda anni ‘80. Con le Abarth 500e e 600e, infine, vogliamo far vivere le emozioni di guida sportiva a zero emissioni.”