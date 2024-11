Nuove Fiat Panda Fastback, Multipla e 500 ibrida le novità di novembre 2024 per fare male a Dacia

Fiat nei prossimi anni cambierà radicalmente la sua gamma con numerose novità dopo che a luglio di quest’anno è stata svelata la nuova Fiat Grande Panda, un modello destinato a monopolizzare le attenzioni di molti in Europa nei prossimi anni. Proprio dalla Panda deriveranno tutta una serie di auto che vedremo arrivare tra il 2025 e il 2027 sul mercato.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora sulle future novità che Fiat porterà sul mercato nei prossimi anni

La prima del nuovo lotto sarà Fiat Panda Fastback il cui debutto è previsto nel corso della primavera del 2026. Si tratterà di un SUV dalle linee fastback con il tetto spiovente e una lunghezza intorno ai 4,35 metri. Questa vettura prenderà il posto di Fiat Tipo nel segmento C del mercato insieme alla futura Fiat Multipla. L’auto arriverà sul mercato sia in versione ibrida che in quella elettrica al 100 per cento con i motori che potrebbero essere gli stessi della Citroen C3 Aircross. La piattaforma sarà la smart car di Stellantis, la stessa di auto quali Fiat Grande Panda, nuova Opel Frontera e la stessa Citroen C3 e C3 Aircross. Non sappiamo ancora dove sarà prodotta, ma si dice che possa venire fabbricata a Kragujevac in Serbia insieme alla Fiat Grande Panda.

La seconda novità ad arrivare nella gamma di Panda sarà la nuova Fiat Multipla. Questa fino a pochi giorni fa sembrava destinata ad arrivare nel 2025 ma notizie provenienti dalla Francia dicono che alla fine il suo debutto è stato posticipato a metà del 2026. Ovviamente non si tratta di notizie ufficiali e quindi bisogna prenderle con il beneficio del dubbio. Questa auto sarà prodotta sempre su piattaforma smart car presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco con versioni a 5 e 7 posti e con motori elettrici al 100 per cento e ibridi. La vettura a differenza di Panda Fastback avrà forme più squadrate da perfetta vettura famigliare capace di dare serio filo da torcere alle rivali ed in particolare a Dacia.

L’ultima auto della nuova famiglia Panda la vedremo nel 2027 e si tratterà di un pickup che sarà erede di Fiat Strada ma che verrà venduto in tutto il mondo e non solo in Sud America come avviene oggi con l’attuale modello. Anche in questo caso come nei precedenti ritroveremo tutta una serie di elementi di design visti di recente con la Grande Panda. Di questa auto al momento sappiamo ben poco. Dovrebbe avere misure compatte come il modello attuale ma essere più tecnologia. Probabile anche in questo caso la presenza di versioni elettriche low cost e di versioni ibride.

Infine prima di tutte queste novità di cui vi abbiamo parlato ci sarà un appuntamento importante per Fiat a novembre del 2025. Ci riferiamo ovviamente al debutto della nuova 500 ibrida made in Mirafiori che avrà il compito di rilanciare in grande stile le attività nella fabbrica che vive un momento difficile con lo stop prolungato a causa della carenza della domanda. Questa auto che secondo previsioni sarà prodotta in oltre 100 mila unità all’anno dovrebbe donare nuova linfa allo stabilimento torinese.