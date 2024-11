Maserati MSG Racing svela la livrea della Maserati Tipo Folgore per la stagione 11 

Maserati MSG Racing continua la sua avventura nel Campionato mondiale FIA ​​Formula E, svelando la sua concorrente della stagione 11: la nuova Maserati Tipo Folgore per l’era GEN3 Evo. La monoposto elettrica scenderà in pista per i test pre-stagionali che si svolgeranno al Circuito de Jarama a Madrid, in Spagna, dal 5 all’8 novembre . I test pre-stagionali sono stati trasferiti a Madrid a causa delle recenti devastanti inondazioni nella regione di Valencia. Maserati MSG Racing esprime le sue più sentite condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti in questo momento estremamente difficile.

Maserati MSG Racing ha svelato la nuova monoposto

La versione aggiornata dell’auto da corsa Maserati presenta un design rinnovato, una carrozzeria più aerodinamica e una nuova estetica che racconta la storia di 110 anni di vittorie e successi in pista del marchio Maserati. Il nome Maserati Tipo Folgore rende omaggio alla gamma full-electric del Tridente, simboleggiando un ponte tra passato, presente e futuro. La livrea, nell’iconico colore Maserati Blue, è dotata di accenti Rose Gold nella parte posteriore, a simboleggiare innovazione ed elettrificazione.

La fusione dei due colori della carrozzeria forma un lettering che richiama la tradizione sportiva di Maserati. Sulle fiancate degli interni, un incastro dei caratteri di nomi e date mostra i dettagli più significativi delle vittorie che Maserati ha collezionato negli anni, grazie a piloti leggendari e successi indimenticabili sui circuiti più prestigiosi del mondo.

Klaus Busse, Head of Design di Maserati , ha dichiarato: ” È stato un grande onore lavorare per il terzo anno consecutivo al design della livrea della nostra monoposto di Formula E. L’estetica di quest’anno, pur continuando a costruire sul percorso di elettrificazione del marchio simboleggiato dal colore rame Folgore, intende celebrare la ricchezza della storia di Maserati nel motorsport con un omaggio alle pietre miliari di 110 anni di storia, un anniversario che festeggeremo all’inizio del mese prossimo. I nomi di quegli indimenticabili campioni, i circuiti e le date delle vittorie del Gran Premio appaiono quindi intorno all’abitacolo del pilota e li proiettano senza soluzione di continuità nel futuro, grazie al nostro DNA da corsa”.

La Maserati Tipo Folgore è equipaggiata con l’ultimissimo pacchetto GEN3 Evo per la Formula E, che la rende l’auto più veloce ed efficiente mai impegnata nello sport motoristico in più rapida crescita al mondo.

Con una significativa evoluzione in termini di efficienza e prestazioni, nessun altro campionato monoposto da corsa FIA ha un’accelerazione più rapida. La GEN3 EVO passa da 0 a 100 in 1,82 secondi (da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi) e, grazie alla capacità di frenata rigenerativa di 600 kW, il 50% dell’energia utilizzata durante una gara proviene dalla rigenerazione.

A Madrid, in questa settimana chiave in vista dell’undicesima stagione, la Maserati MSG Racing scenderà in pista per i test pre-stagionali con i nuovi piloti Stoffel Vandoorne e Jake Hughes, insieme a Tatiana Calderon e Carrie Schreiner, che saranno protagoniste dell’innovativa sessione di test per esordienti interamente al femminile venerdì 8 novembre. Le sessioni di prove libere spagnole danno ufficialmente il via all’undicesima stagione del campionato mondiale ABB FIA Formula E, che prevede 16 gare in tutto il mondo, con la prima tappa che si terrà a San Paolo, in Brasile, il 7 dicembre 2024.

Cyril Blais, Team Principal, Maserati MSG Racing ha dichiarato: ” Continua a essere un enorme onore per noi rappresentare un marchio automobilistico così iconico in Formula E e correre con l’ormai inconfondibile blu Maserati Tipo Folgore è una grande responsabilità. Maserati ha un pedigree formidabile dentro e fuori dalla pista ed è stato un privilegio riportare il Tridente sul gradino più alto del podio nelle stagioni 9 e 10. Con questa livrea sorprendente che testimonia l’impressionante storia di Maserati negli sport motoristici e il successo del team nel campionato, non vediamo l’ora di lottare per altre vittorie storiche insieme nella stagione 11 “.