Opel Corsa è stata l’utilitaria più venduta in Germania nel mese di ottobre

Opel Corsa è la vettura utilitaria numero uno in Germania nel mese di ottobre come numero di immatricolazioni. Secondo l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), il mese scorso la bestseller Opel è stata al vertice del suo segmento con 4.847 nuove immatricolazioni. La piccola vettura di Opel è rimasta finora l’utilitaria più popolare in Germania durante tutto l’anno, con circa 36.200 nuove immatricolazioni.

Oltre 4.800 nuove immatricolazioni per la Opel Corsa il mese scorso in Germania

Opel Corsa Electric è ben posizionata anche nella classifica delle utilitarie elettriche a batteria e si colloca al secondo posto nel periodo gennaio-ottobre. Recentemente è stata insignita del premio “Best in Class” 2025 nella categoria “Miglior veicolo elettrico urbano” dalla rivista specializzata electricar.

Opel Corsa scrive così un altro capitolo della sua lunga storia di successo. Dal 1982 sono state vendute più di 14,6 milioni di unità in tutto il mondo. In Germania, la Corsa è stata leader nel segmento delle auto piccole negli ultimi tre anni solari.

“La nuova Opel Corsa è e resta una vera garanzia di successo. Il suo posizionamento al primo posto nel mese di ottobre sul nostro importante mercato interno tedesco sottolinea che stiamo deliziando i clienti con il nostro bestseller. Ciò completa l’eccellente risultato complessivo ottenuto da Opel il mese scorso”, afferma Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel Germania.

Dunque per Opel dal suo mercato interno ancora una buona notizia dopo che ieri era emersa la notizia che la casa di Russelsheim aveva visto crescere in Germania sia le vendite complessive che la sua quota di mercato questo anche grazie alle ottime prestazioni garantite dalla nuova Opel Corsa che si conferma mese dopo mese una vettura molto ma molto popolare nel mercato auto tedesco.