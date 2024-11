Opel: in Germania ad ottobre aumentano vendite e quota di mercato

Nel mese di ottobre Opel ha conquistato punti sul mercato interno tedesco: secondo l’Autorità federale dei trasporti automobilistici (KBA), sono state immatricolate un totale di 13.240 vetture del produttore di Rüsselsheim. Ciò significa che le vendite rispetto allo stesso mese dell’anno scorso sono cresciute del 16,7 per cento. La quota di mercato delle autovetture della casa tedesca era del 5,7 per cento. Nello stesso mese dell’anno scorso questa percentuale era del 5,2 per cento. Secondo i dati interni preliminari, la quota di mercato combinata delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri era del 5,9 per cento (ottobre 2023: 5,5 per cento).

Le immatricolazioni di nuove auto di Opel sono aumentate del 16,7%

Positivo anche il bilancio dell’intero anno, con oltre 148 mila vetture vendute e veicoli commerciali leggeri e una crescita di circa il 10 per cento rispetto ai primi dieci mesi dell’anno precedente. Ciò significava anche una quota di mercato del 5,7 per cento (gennaio-ottobre 2023: 5,2 per cento).

Opel Corsa e Opel Astra in particolare sono state i motori della crescita: secondo i dati interni preliminari, la Corsa è aumentata di circa il 30 per cento in ottobre rispetto allo stesso mese dell’anno scorso con oltre 4.800 nuove immatricolazioni. Con oltre 4 mila nuove immatricolazioni, Astra ha superato di circa il 73 per cento il risultato dello stesso mese dell’anno scorso.

“In un contesto di mercato che continua a essere difficile, abbiamo ottenuto un ottimo risultato in ottobre in Germania. I nostri bestseller Astra e Corsa sono stati accolti particolarmente bene dai nostri clienti e hanno continuato il loro sviluppo positivo durante l’anno. Si tratta di un ottimo inizio per l’importante quarto trimestre dell’anno”, afferma Patrick Dinger, capo del marchio Opel Germania.