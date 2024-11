Stellantis, altri cambiamenti al vertice: nuova nomina tra i dirigenti Citroen

Dalla prima settimana di questo novembre Caroline Malléus ha assunto l’incarico di Direttore Prodotto e Strategia per Citroen. In questo ruolo risponderà direttamente a Thierry Koskas, l’Amministratore Delegato della casa automobilistica francese, uno dei 14 marchi dell’ombrello Stellantis.

La sua nomina riflette una carriera solida e variegata all’interno del gruppo Stellantis, dove ha saputo distinguersi per competenza e dedizione in ambito ingegneristico e manageriale. Il momento è anche quello abbastanza complicato in cui si sta ristrutturando buona parte del “tessuto” dirigenziale del gruppo. Il tutto, praticamente nelle settimane precedenti e successive alla comunicazione dei risultati economici che hanno messo in crisi, per osservatori e pubblico, il gruppo Stellantis.

In Citroen, dunque, l’arrivo di Malléus è parte di questa ventata di “aria fresca” nei diversi marchi del gruppo. Diplomata all’Ecole des Mines de Paris, Malléus è entrata nel gruppo PSA nel 1997, costruendo un’esperienza approfondita in settori chiave come l’ingegneria e la gestione di progetto. Durante i primi anni nel gruppo, ha rivestito ruoli di rilievo in team di piattaforma e nel dipartimento Architecture and Physical and Functional Delivery.

Dal 2015 la nuova dirigente nominata in Citroen ha lavorato nella Supply Chain, sviluppando progetti trasversali, tra cui l’integrazione dei sistemi Opel nel gruppo PSA, un passaggio significativo per l’attenzione da dedicare alla tecnologia, alla sinergia di gruppo e all’allineamento dei sistemi.

Nel 2019, Malléus è passata a coordinare la pianificazione di abitacoli e sistemi di infotainment dei veicoli del futuro, ruoli strategici dal contributo innovativo. Questa esperienza ha preceduto un incarico fondamentale come Capo dello Staff del CEO di Stellantis, Carlos Tavares, nel 2020, dove ha affinato ulteriormente la visione manageriale.

Oggi, nella sua nuova posizione in Citroen, Malléus è chiamata a sviluppare strategie di prodotto innovative e sostenibili. Il suo obiettivo è dare vita a una nuova generazione di veicoli Citroen elettrificati, accessibili e distintivi. Thierry Koskas, nel commentare la nomina, ha espresso il proprio entusiasmo per l’ingresso di Malléus nella famiglia Citroen, riconoscendo in lei “una risorsa preziosa grazie alla sua approfondita conoscenza del gruppo e alla sua competenza nel product development”.