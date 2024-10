Stellantis annuncia un calo delle vendite nette per il terzo trimestre del 2024 

Stellantis annuncia un calo delle vendite nette nel terzo trimestre del 2024, in un periodo di transizione verso nuovi prodotti e azioni di riduzione delle scorte. La società ribadisce la sua guidance finanziaria per il 2024, aggiornata il 30 settembre 2024. Le vendite nette sono diminuite del 27% su base annua, principalmente a causa delle minori vendite consolidate e del mix sfavorevole, nonché dell’impatto dei prezzi e dei tassi di cambio. Le vendite consolidate per i tre mesi terminati il ​​30 settembre 2024 sono state di 1.148.000 unità, con un calo del 20% su base annua.

Le vendite nette di Stellantis nel terzo trimestre 2024 sono diminuite del 27% su base annua

Doug Ostermann, direttore finanziario di Stellantis ha dichiarato: “Sebbene i risultati del terzo trimestre 2024 siano stati inferiori al nostro potenziale, sono soddisfatto dei progressi compiuti nella risoluzione dei problemi operativi, in particolare per quanto riguarda le scorte statunitensi che sono state significativamente ridotte e sono sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di fine anno, oltre a incoraggiare i progressi iniziali stabilizzare la quota di mercato negli Stati Uniti. In Europa, severi requisiti di qualità hanno ritardato il lancio di alcuni prodotti ad alto volume, ma con i progressi nel superare queste insidie, beneficeremo presto dell’impatto notevolmente ampliato che la nostra nuova generazione di prodotti porterà per il 2025 e oltre”.

L’azienda prevede di lanciare circa 20 nuovi prodotti nel 2024. Questa offensiva di prodotto di prossima generazione introduce le prime offerte della famiglia di piattaforme STLA, caratterizzate dalla migliore flessibilità multi-energia della categoria (propulsori ibridi, veicoli elettrici completamente elettrici e benzina).

La prossima ondata di lanci di prodotti negli Stati Uniti inizierà presto con la Dodge Charger Daytona completamente elettrica, la Jeep Wagoneer S completamente elettrica, il nuovissimo Ram 1500 REV completamente elettrico e il pick-up elettrico con range extender Ram 1500 Ramcharger.

In Europa, Leapmotor International, una joint venture guidata da Stellantis in collaborazione con la casa automobilistica cinese Leapmotor, ha distribuito i suoi primi veicoli attraverso una rete di oltre 200 concessionari. Si tratta della C10, un SUV di segmento D con un’autonomia di 420 km (WLTP) e della T03, una compatta BEV a 5 porte di segmento A con un’autonomia di 265 km e venduta ad un prezzo inferiore a 20.000 euro.

Questa partnership offre ai clienti europei l’accesso alla tecnologia BEV all’avanguardia, supportata dall’esperienza di vendita e post-vendita di Stellantis, che distingue Leapmotor International dai suoi concorrenti.

Stellantis offrirà quest’anno 40 modelli BEV in Europa, la maggior parte dei quali costruiti sulle sue innovative e flessibili piattaforme multienergia. Queste piattaforme consentono a Stellantis di rispondere alle mutevoli richieste dei clienti, adattandosi alle esigenze locali e regionali. Le Peugeot E-3008 ed E-5008, basate sulla piattaforma STLA Medium, offrono fino a 700 km di autonomia nel ciclo misto WLTP, rendendole un punto di riferimento nel loro segmento. Negli Stati Uniti, Stellantis ha annunciato un investimento di oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti nel Michigan per supportare la tecnologia multi-energia e la flessibilità produttiva, consentendo l’adattamento a vari scenari di elettrificazione.

Stellantis ha collaborato con la Commissione per l’energia atomica e le energie alternative (CEA) per sviluppare celle batteria di nuova generazione. Questa collaborazione mira a creare celle ad alte prestazioni e di lunga durata con un’impronta di carbonio ridotta, che renderà i veicoli elettrici più convenienti e in futuro più sostenibili. Stellantis prevede inoltre di integrare le batterie a stato solido di Factorial in una flotta di veicoli dimostrativi con la nuova Dodge Charger Daytona basata sulla piattaforma STLA Large entro il 2026, un passo fondamentale nel portare la tecnologia delle batterie a stato solido sul mercato per la produzione di massa.