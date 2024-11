Alfa Romeo: in futuro la sportività tornerà di moda?

Si dice spesso che in futuro Alfa Romeo proverà a far sognare ancora i suoi numerosi fan. Spesso quando si parla di futuri modelli, come le nuove Giulia e Stelvio che vedremo nei prossimi anni ma anche per il futuro E-SUV, si dice che saranno vetture che punteranno sulla sportività e sull’aerodinamicità. Molti però si augurano che al di là di SUV e crossover lo storico marchio milanese possa tornare a puntare su modelli sportivi per davvero come avveniva in passato e come il modello che vi mostriamo in questo articolo, un render realizzato da Lory Cotta, creatore digitale e designer automobilistico.

Le vere auto sportive hanno ancora chance di essere protagoniste nella gamma di Alfa Romeo?

Non sarà facile perchè al momento il mercato chiede altro ma non possiamo escludere che in futuro le cose possano cambiare ancora. C’è chi ad esempio vede nell’elettrico la chiave per un ritorno ad auto più leggere, più sportive e con carrozzerie decisamente più aerodinamiche. Questo anche per una questione legata all’autonomia e alla durata delle batterie. Per il momento ci dobbiamo accontentare del cosiddeto programma Bottega di Alfa Romeo che dopo aver “partorito” la nuova 33 Stradale presto potrebbe regalare altre soddisfazioni ai fan del Biscione. Ci riferiamo naturalmente ad una futura super car in edizione limitata che a quando pare potrebbe arrivare già nel corso del 2026, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni. Questa si dovrebbe basare su alcune auto che hanno fatto la storia del brand negli anni 60′ e 70′.

Si spera ovviamente che questo possa essere solo l’inizio di un vero e proprio cambio di paradigma per Alfa Romeo con l’arrivo di auto sempre più capaci di fare innamorare gli appassionati con le loro linee esclusive e sportive.