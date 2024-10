Alfa Romeo E-SUV: tutto quello che sappiamo sulla futura top di gamma a ottobre 2024

Durante il Salone dell’auto di Parigi 2024, l’ex CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha annunciato che la casa automobilistica di Arese sta sviluppando un nuovo SUV di alta gamma, destinato a competere con modelli come la BMW iX e la Porsche Cayenne. Tuttavia, il francese ha detto che ulteriori dettagli su Alfa Romeo E-SUV non saranno rivelati fino all’approvazione da parte del nuovo CEO Santo Ficili.

Ecco come dovrebbe essere il futuro Alfa Romeo E-SUV che molto probabilmente vedremo nel corso del 2027

Durante il Salone dell’Auto di Parigi, Imparato ha affermato che “Santo Ficili dovrà valutare la possibilità di sviluppare un Alfa Romeo E-SUV nei prossimi mesi.” I dubbi comunque riguardano più la forma che la sostanza. Nel senso che il suo arrivo è quasi certo, qualche dubbio semmai rimane sul design da dare a questo veicolo che riporterà la casa automobilistica del Biscione nel segmento E dopo molti anni. Questo nuovo SUV sarà realizzato sulla piattaforma STLA Large in versione ampliata, che supporta sia configurazioni termiche che elettriche.

Inoltre, sarà dotato di una ricarica ultrarapida grazie a un’architettura a 800 V, allineandosi così con le migliori auto elettriche disponibili sul mercato. La batteria dovrebbe avere una capacità di 118 kWh, garantendo un’autonomia massima di circa 800 km con una singola carica, grazie a un consumo di circa 14,75 kWh ogni 100 km. La sua lunghezza sarà di quasi 5 metri. Dunque si tratterà di un modello pensato per fare bene in particolare in mercati quali Stati Uniti e Cina.

Anche Alfa Romeo E-SUV dovrebbe avere elementi di design che hanno debuttato in Alfa Romeo Junior e che ritroveremo anche nelle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Ci riferiamo in particolare al nuovo anteriore e alla coda tronca al posteriore. Di certo si tratterà di un SUV molto sportivo e aerodinamico nonostante le grandi dimensioni. Per quanto riguarda le motorizzazioni, molto probabilmente questo veicolo sarà solo elettrico anche se non possiamo del tutto escludere almeno una versione ibrida visto che anche le nuove Giulia e Stelvio la avranno.