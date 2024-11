Nuova Alfa Romeo Alfetta: il Biscione si doterà di una nuova ammiraglia?

Nuova Alfa Romeo Alfetta è una di quelle auto di cui nel corso degli anni si è parlato tanto nella speranza di un ritorno che ad un certo punto con Sergio Marchionne ancora in vita sembra potesse essere davvero possibile. Poi a causa dei cambiamenti nei gusti dei consumatori con l’avanzata dei SUV e dei crossover a discapito delle berline classiche, questo progetto di una nuova ammiraglia è stato messo da parte.

Rivedremo un giorno una nuova Alfa Romeo Alfetta nella gamma della casa milanese?

Nonostante ciò sono in tanti che ancora oggi sperano in un ritorno di una nuova Alfa Romeo Alfetta o comunque di una futura ammiraglia per arricchire la gamma della casa automobilistica del Biscione di un modello che non dovrebbe mai mancare nella gamma di un brand premium che si rispetti.

Del resto al Biscione non costerebbe molto lanciare un modello di questo tipo che magari non garantirà un numero di vendite notevole ma che dal punto di vista dell’immagine però potrebbe far fare quel salto di qualità auspicato da tutti. Sarebbe insomma la classica ciliegina sulla torta di una gamma che nei prossimi anni subirà un bel cambiamento con l’arrivo delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio con un nuovo E-SUV e forse anche con l’erede di Giulietta.

Negli scorsi anni l’ex CEO Imparato ora sostituito da Santo Ficili aveva ipotizzato l’arrivo di una berlina di grandi dimensioni da collocare al di sopra di Giulia nella gamma del Biscione. Una nuova Alfa Romeo Alfetta dunque sarebbe perfetta in questo ruolo e anche come secondo modello di segmento E del Biscione che affiancherebbe il futuro E-SUV che vedremo nel 2027 e che sarebbe perfetto per sfondare definitivamente in mercati importanti come quello cinese e quello americano.

Qui vi mostriamo un render di qualche tempo fa realizzato dal designer e creatore Lory Cotta che immagina così una futura generazione di questo amato modello.