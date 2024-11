Ferrari 250 Testa Rossa: preziosa replica in scala nel nudo alluminio

La Ferrari 250 Testa Rossa è una delle auto più affascinanti, in assoluto, fra quelle create dalla casa di Maranello nel corso della sua lunga storia. Straordinariamente bella e vincente, questa Sport ha tutte le caratteristiche che servono per entrare nel cuore di ogni persona, ritagliandosi uno spazio centrale al suo interno.

Gli specialisti di Amalgam Collection, dopo aver prodotto tante repliche in scala 1:8 perfettamente dettagliate del modello, hanno ora deciso di onorare al meglio la magia delle sue forme corporee basiche in alluminio, con una riproduzione della stessa natura metallica, a un quarto delle dimensioni dall’auto reale.

Facile intuire la qualità di un simile lavoro, che non ammette errori, per offrirsi nel giusto splendore, in onore alla qualità dell’opera cui rende omaggio. L’esito degli sforzi è un oggetto che lascia a bocca aperta. Per ottenere un risultato di tale fascino, percepibile in pieno nelle foto che accompagnano il post, gli uomini dell’atelier inglese hanno collaborato con l’artigiano Sam Bannerman.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Ne deriva una Ferrari 250 Testa Rossa in scala 1:4 che replica in modo fedele la carrozzeria in nudo metallo della Sport originale, nella sua versione stilisticamente più bella: quella Pontoon Fender, ossia con parafanghi prominenti e staccati dal cofano motore, per garantire una migliore ventilazione ai freni. Le immagini sono state scattate presso la Royal West of England Academy a Bristol, in una cornice espositiva ricca di opere d’arte, dove la scultura in esame si è messa in bella evidenza.

Sensuale e straordinariamente efficace sui campi di gara, la Ferrari 250 Testa Rossa ha scritto alcune delle pagine di storia più belle del marchio emiliano, contribuendo in modo importante all’affermazione del suo mito. A lei va il titolo di auto da corsa più gloriosa del “cavallino rampante”, con diverse vittorie nel Campionato del Mondo Marche e nella leggendaria 24 Ore di Le Mans.

Oltre che vincente, questa Sport è pure bellissima. Un capolavoro anche estetico, destinato a spiccare il volo nei concorsi d’eleganza più rinomati del pianeta. Nata nel 1957, la Ferrari 250 Testa Rossa gode della spinta di un motore V12 da 3.0 litri di cilindrata, che eroga 300 cavalli di potenza massima, a 7200 giri al minuto, su un peso di soli 800 chilogrammi. Col tempo giunsero degli affinamenti aerodinamici e meccanici, ma la versione più affascinante resta, di gran lunga, quella delle origini, ora riproposta nella nuda carrozzeria in formato ridotto. Chapeau!