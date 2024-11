Fiat Professional: mostruosa crescita ad ottobre in un mercato importante

Fiat Professional ha continuato il suo percorso di crescita anche nel mese di ottobre e ha registrato un aumento del 43,2 per cento in Austria con 275 nuove immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In ottobre il marchio ha così raggiunto una quota di mercato del 10,6 per cento. In totale, quest’anno il brand del gruppo Stellantis ha già immesso sul mercato austriaco 2.261 nuovi veicoli commerciali.

Christian Bley, Amministratore Delegato FIAT in Austria ha dichiarato: “ FIAT Professional è un marchio forte nel settore dei veicoli commerciali in Austria e gli eccellenti risultati mensili di ottobre sottolineano questo successo. Con un aumento del 43,2 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e una quota di mercato del 10,6 per cento consolidiamo la nostra posizione di partner affidabile per gli imprenditori. La continua tendenza al rialzo dimostra che la nostra azienda continua ad essere un attore affermato nel mercato dei veicoli commerciali”.

FIAT Professional ha recentemente rinnovato la propria gamma di veicoli commerciali. Fiat E-Ducato, Fiat E-Doblò e Fiat E-Scudo ad alimentazione elettrica colpiscono per il design della carrozzeria modernizzato, nonché per i sistemi di connettività ancora più potenti e i sistemi elettronici di assistenza alla guida di nuova generazione. Tutti i veicoli commerciali sono disponibili con motori classici e come veicoli elettrici. Come servizio speciale, FIAT Professional si occupa anche dell’elaborazione completa dei sussidi per i clienti commerciali per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici. Dunque per il brand ancora un mese positivo nell’importante mercato.